Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir köprü inşaatında meydana gelen çökme, bölgede büyük paniğe yol açtı. Olay sırasında 4 kişi yaralanarak hastaneye sevk edilirken, 2 kişinin halen enkaz altında olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, enkaz altındaki kişileri kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgeye ek ekiplerin sevk edildiği ve kurtarma çalışmalarının hızlandırıldığı öğrenildi.

A HABER MUHABİRİ DETAYLARI PAYLAŞTI

A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ise A Haber yayında konuya ilişkin, "12 sularında yaşandı kaza. Diyarbakır'da köprü inşaatında göçük meydana geldi, köprünün altında 5 kişi vardı. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: İHA)

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Köprü çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumları hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ancak tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralılar arasında farklı yaş gruplarından işçilerin bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri olası ek yaralanmalar için gerekli tüm önlemleri aldı.

ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ DAHA VAR

Kulp Kaymakamlığı ve ilgili birimler, enkaz altında 2 kişinin daha bulunduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri, özel ekipmanlar ve köpeklerle enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yetkililer, enkazdan çıkarılacak kişilerin sağlık durumunun kritik olabileceği uyarısında bulunarak, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

(Fotoğraf: İHA)

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kulp ilçesinde yaşanan köprü çökmesi sonrası Diyarbakır Valiliği tarafından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, çevre ilçelerden ek kurtarma ekiplerinin de olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Kurtarma ekipleri, öncelikle enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için güvenli bir alan oluşturuyor ve düşme riski bulunan kısımlarda dikkatli bir şekilde çalışıyor. Ekipler, çalışmalar sırasında vatandaşları uzak tutarak güvenliği sağlıyor.

YETKİLİLER İNŞAAT GÜVENLİĞİNİ İNCELEMEYE ALDI

Olayın ardından yetkililer, köprü inşaatındaki güvenlik önlemlerini ve çalışma koşullarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkililerinin ifadelerine başvurulacağı ve olayın nedeninin tespit edilmesi için teknik ekiplerin inceleme yapacağı belirtildi.

Uzmanlar, özellikle altyapı projelerinde işçi güvenliğinin önemine dikkat çekerek, gerekli tüm önlemlerin alınmadığı durumlarda benzer kazaların yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Kulp ilçesinde yaşanan çökme, vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe neden oldu. İlçe sakinleri, yetkililerin enkaz altındaki kişilere bir an önce ulaşmasını umut ettiklerini ifade etti. Belediye ve kaymakamlık ekipleri, halkın güvenliği için bölgedeki tedbirleri artırdı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kulp'ta köprü inşaatında meydana gelen çökme olayında kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altındaki 2 kişinin sağ salim çıkarılması için ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, halkı olay bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı ve çalışmalara dair düzenli bilgilendirme yapılacağını duyurdu.