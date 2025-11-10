Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor!

Türk futbol camiası "bahis" skandalı ile sarsıldı. Şike ve maç sonucunu etkilemeye dönük iddialar ayyuka çıktı. Soruşturmalar sürerken TFF'de peş peşe istifalar yaşandı. Olay Süper Lig'e de sirayet etti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi. Ciner'in yurt dışında firari olduğu bilinirken Murat Özkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Özkaya ifadesinde iki kulüp ve bir kalecinin ismini verip "Gençlerbirliği kalecisi aradı, 500 bin TL'ye maçı satacağını söyledi" dedi.