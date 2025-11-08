Cehennem Necati'ye "itiraz" şoku! Yatmaya devam edecek

İzmir'de tutuklanan 'Cehennem Necati' lakaplı suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi
HARAÇTAN KAÇAKÇILIĞA...
'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı, 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.
'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 8 Ekim'de işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İTİRAZ KABUL EDİLDİ: YENİDEN TUTUKLAMA!
İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.