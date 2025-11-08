Cehennem Necati'ye "itiraz" şoku! Yatmaya devam edecek

İzmir'de tutuklanan 'Cehennem Necati' lakaplı suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi

HARAÇTAN KAÇAKÇILIĞA...

'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı, 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.