CHP'li belediye meclis üyesi Onur Uluca göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezasına çarptırılan CHP'li belediye meclis üyesi Onur Uluca cezaevine gönderildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Keşan Belediyesi meclis üyesi Onur Uluca hakkında, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle açılan davada İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Onur Uluca (İHA)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından Uluca hakkında yakalama emri çıkarıldı. Jandarma ekiplerince yakalanan Uluca adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.