Akın Gürlek’i hedef almıştı | CHP lideri Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası

(AA)

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILDI

Başsavcı Gürlek'in avukatı, Özel'in geçmişte de benzer söylemlerle müvekkiline hakaret ettiğini, bu nedenle İstanbul'daki çeşitli Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmış çok sayıda manevi tazminat davasının bulunduğunu belirtti. Bazı dosyaların sonuçlandığı ve Özel'in tazminat ödemeye mahkum edildiği, bazı davaların ise halen derdest olduğu kaydedildi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Dilekçede, Özgür Özel'in açıklamalarının "eleştiri sınırlarını aştığı" ve "hakaret boyutuna ulaştığı" belirtilerek "Ana muhalefet partisi lideri tarafından sistematik şekilde, milyonlarca kişiye ulaşacak biçimde, haysiyet ve kişiliğe yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın telafisi amacıyla bu dava açılmıştır" İfadelerine yer verildi.