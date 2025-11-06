PODCAST CANLI YAYIN

Akın Gürlek’i hedef almıştı | CHP lideri Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında algı operasyonuna soyunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 ve 5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik hakaret ve iftira içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gürlek’in avukatı, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” gibi sözlerle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye mitinginde ve öncesinde yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik "hakaret ve iftira" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Gürlek'in avukatı Abdullah Adır tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Özel'in açıklamalarının "kişilik haklarına ağır saldırı" niteliğinde olduğu belirtildi.

İTHAM VE HAKARET SUÇLAMASI

Dava dilekçesinde, Özgür Özel'in 4 Kasım'daki grup toplantısında ve 5 Kasım'daki Ümraniye mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar yaparak Gürlek'i hedef aldığı, ardından da Başsavcı'nın kamu görevine yakışmayacak şekilde "ikinci maaş" aldığı yönünde ithamda bulunduğu ifade edildi.

Gürlek'in avukatı, Özel'in konuşmasında "Başsavcılık görevinin yanında başka bir gelir elde ettiğini" ima ederek kamuoyunda müvekkili hakkında olumsuz bir algı oluşturduğunu, ayrıca mitingde "itine köpeğine sahip çık" sözleriyle yargı mensuplarına ve dolaylı olarak Gürlek'e hakaret ettiğini savundu.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA AMAÇLI"

Dilekçede, Gürlek'in Etimaden Anonim Şirketi'nin Lüksemburg'daki kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Gürlek'in bu göreve Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildikten sonra şirketin hiçbir toplantısına katılmadığı ve herhangi bir kazanç elde etmediği ifade edildi. Ayrıca, Özel'in bu iddiaları araştırmadan dile getirerek "itibarsızlaştırma saikiyle hareket ettiği" öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILDI
Başsavcı Gürlek'in avukatı, Özel'in geçmişte de benzer söylemlerle müvekkiline hakaret ettiğini, bu nedenle İstanbul'daki çeşitli Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmış çok sayıda manevi tazminat davasının bulunduğunu belirtti. Bazı dosyaların sonuçlandığı ve Özel'in tazminat ödemeye mahkum edildiği, bazı davaların ise halen derdest olduğu kaydedildi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"
Dilekçede, Özgür Özel'in açıklamalarının "eleştiri sınırlarını aştığı" ve "hakaret boyutuna ulaştığı" belirtilerek "Ana muhalefet partisi lideri tarafından sistematik şekilde, milyonlarca kişiye ulaşacak biçimde, haysiyet ve kişiliğe yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın telafisi amacıyla bu dava açılmıştır" İfadelerine yer verildi.

