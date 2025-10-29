PODCAST CANLI YAYIN

29 Ekim bankalar açık mı kapalı mı? Bugün EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Bugün bankalar açık mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları ve birçok özel kuruluş faaliyetlerine ara verirken, bankacılık işlemleri de merak konusu oldu. Peki 29 Ekim 2025 Çarşamba günü bankalar hizmet veriyor mu? EFT ve havale işlemleri hesaba geçer mi, ne zaman geçer? İşte 29 Ekim banka çalışma saatleri ve merak edilen detaylar…

Resmi tatil kapsamında olan 29 Ekim tarihinde, vatandaşlar "Bugün bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 29 Ekim'de bankaların çalışma durumu ve para transferi saatleriyle ilgili merak edilenler…

29 Ekim'de Bankalar Çalışıyor mu?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında olduğu için bankalar bugün hizmet vermeyecek.

29 Ekim 2025 Çarşamba Günü Bankalar Kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle hem kamuya bağlı bankalar (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) hem de özel bankalar (İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve diğerleri) 29 Ekim günü kapalı olacak Tüm işlemler yalnızca dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı, ATM) üzerinden yapılabilecek.

Cumhuriyet Bayramı'nda EFT ve Havale İşlemleri Nasıl Olacak?

Resmi tatil günlerinde bankaların işlem sistemleri sınırlı şekilde çalışır

Havale işlemleri: Aynı banka hesapları arasında yapılan transferler mobil uygulama, internet bankacılığı veya ATM üzerinden günün her saati yapılabilir.

EFT işlemleri: Farklı bankalar arasındaki para gönderimleri mesai saatlerine bağlıdır. Bugün EFT sistemi kapalı olacağı için işlemler ilk iş günü sabahı (30 Ekim 2025 Perşembe) tamamlanacaktır.

FAST işlemleri: Bankalar arası anlık transfer sistemi olan FAST, belirlenen limitler dahilinde günün her saati kullanılabilir.

29 Ekim'de Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer?

28 Ekim Salı günü öğleden sonra ya da 29 Ekim Çarşamba günü yapılan EFT'ler, bankaların yeniden açılacağı 30 Ekim 2025 Perşembe sabahı alıcı hesaplarına aktarılacaktır. Bu nedenle resmi tatil süresince para transferi yapılacaksa FAST sistemi veya havale yöntemi tercih edilebilir.

Bankalar Ne Zaman Açılacak?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte bankalar, 30 Ekim 2025 Perşembe günü normal çalışma düzenine dönecek. Tüm banka şubeleri mesai saatleri içerisinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

