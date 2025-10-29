29 Ekim bankalar açık mı kapalı mı? Bugün EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer?

Resmi tatil kapsamında olan 29 Ekim tarihinde, vatandaşlar "Bugün bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 29 Ekim'de bankaların çalışma durumu ve para transferi saatleriyle ilgili merak edilenler…

(AA)

29 Ekim 2025 Çarşamba Günü Bankalar Kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle hem kamuya bağlı bankalar (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) hem de özel bankalar (İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve diğerleri) 29 Ekim günü kapalı olacak Tüm işlemler yalnızca dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı, ATM) üzerinden yapılabilecek.