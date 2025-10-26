Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.
Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.
Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonuçlandı
Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.
İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.
İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.
Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.
BAĞIMSIZ ÜYE 4 KEZ OY KULLANDI
En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turunda ise bağımsız meclis üyesi Saki Teker, 3 kez oylama kabininden çıktıktan sonra hatalı yazdığını belirterek pusulasını yırttı. Dördüncü kez yeni bir pusula alan Teker, daha sonra oyunu kullandı.
CHP'DEN YİNE İRADE GASPI GİRİŞİMİ
Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı. CHP grubu, bağımsız meclis üyesi Saki Teker'in oy tekrarı ve İbrahim Akın'a verilen bir oyda büyük-küçük harf kullanımına uyulmadığı için itiraz dilekçesi verdi.
İtiraz dilekçesinin okunmasının ardından oturumu yöneten İbrahim Kahraman, "divan kurulunun şerhi" ile Akın'ın başkan vekili seçildiğini duyurdu.
Başkan vekili seçilen Akın, teşekkür konuşması için başkanlık kürsüsüne çıktı.
Bugün bir emaneti devraldıklarını belirten Akın, "Bana destek veren bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan milletvekillerimize, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibarıyla 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş olacağız. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BAYRAMPAŞA HALKINA KARŞI SORUMLULUK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAK
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın'ın seçilmesine ilişkin, "Başkanın esas imtihanı şimdi başlıyor. Bayrampaşa halkına karşı sorumluluk için gece gündüz çalışacak. Biz de takip edeceğiz." dedi.
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, belediye binasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Özdemir, 21 Eylül'de yapılan ilk seçim ve sonrasında yaşananları anlatarak, hukukun verdiği kararla bugün seçimlerin yenilendiği dile getirdi.
Bugün de meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğini belirten Özdemir, verdikleri mücadele sonucu İbrahim Akın'ın belediye başkan vekili olduğunu söyledi.