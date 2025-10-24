Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Evet. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Bugün yeni umutlarla, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber "Ev Sahibi Türkiye" diyeceğiz.

Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum. Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldi. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır.



Muhalefet laf üretirken biz çözüm ürettik. Eserlerimizi her gün bir yenisini ekliyoruz.



Muhalefetin en başarılı çöp, çukur, çamur. 1 milyon 740 bin sosyal konutumuzu milletimizin emrine verdik. Muhalefet TOKİ'ye rakip olmak için çıktığı yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştü.



İSTANBUL'A 100 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK



İstanbul'a 100 bin konut, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin konut kontenjanı ayırdık. Şehit ailelerine yüzde 5, 3 çocuğu olan aileye yüzde 10, emekliye yüzde 20 kontenjan ayırdık.

Yüzde 20'sini 18 ve 30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz.

2+1 ve 1-1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye uygun tasarlanacak. 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvurabilecek. Öncelik evi olmayanlara verilecek.







500 bin sosyal konut için tarihi gün!

BAŞAKŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tören, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.



İstanbul Başakşehir'de bugün düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz" mesajını verdi.