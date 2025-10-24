PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını İstanbul Başakşehir'deki "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıklıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Evet. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Bugün yeni umutlarla, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber "Ev Sahibi Türkiye" diyeceğiz.

Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum. Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldi. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır.

Muhalefet laf üretirken biz çözüm ürettik. Eserlerimizi her gün bir yenisini ekliyoruz.

Muhalefetin en başarılı çöp, çukur, çamur. 1 milyon 740 bin sosyal konutumuzu milletimizin emrine verdik. Muhalefet TOKİ'ye rakip olmak için çıktığı yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştü.

İSTANBUL'A 100 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

İstanbul'a 100 bin konut, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin konut kontenjanı ayırdık. Şehit ailelerine yüzde 5, 3 çocuğu olan aileye yüzde 10, emekliye yüzde 20 kontenjan ayırdık.

Yüzde 20'sini 18 ve 30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz.

2+1 ve 1-1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye uygun tasarlanacak. 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvurabilecek. Öncelik evi olmayanlara verilecek.



500 bin sosyal konut için tarihi gün!

BAŞAKŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tören, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.

İstanbul Başakşehir'de bugün düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz" mesajını verdi.

PROJEYLE İLGİLİ AYRINTILAR BELLİ OLACAK

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

PİYASANIN YARI FİYATINA KİRAYA VERİLECEK

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?

TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek!


Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

