İddianame çıktı... Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah tehditlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel bugün yeni bir "YASSIADA ÇETESİ" kurmak istediğini ilan etmiş oldu. "Millete kötülük yapma organizasyonu"nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece" dedi. "Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, tamamlanma aşamasına gelen İBB'deki yolsuzluk soruşturması ve tamamlanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesi ile iyice panikledi.

CHP'li belediyelerin imza attığı Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun konuşulmasını istemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel "tutuşmuş" bir vaziyetle kürsüden sağa sola saldırdı.

İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlunu fırsat bilip rotayı İBBye çevirdiİddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlunu fırsat bilip rotayı İBBye çevirdi



Oysaki şikayet eden CHP'li şikayet edilen CHP'li...İtirafçı olan CHP yönetimindeki belediyenin başkan yardımcısı ve özel kalem müdürü... Rüşvet kayıtlarını kendi elleriyle teslim eden yine CHP'li isimler...

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHPliye kaç para verildi?Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHPliye kaç para verildi?



Bu somut gerçekleri görmezden gelen Özel, mille iradeyi hiçe sayan küstah tehditler savurdu.

Partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'ı "yargılamakla" tehdit etti.




"YASSIADA ÇETESİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah tehditlerine çok sert tepki gösterdi.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sizi yargılayacağız" diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.

Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın.

Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir "YASSIADA ÇETESİ" kurmak istediğini ilan etmiş oldu. "Millete kötülük yapma organizasyonu"nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha "CHP yargı düzeni" kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir "siyasi itiraf" bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en "karanlık" işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu "karanlık" zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz.

CHPli Ali Mahir Başarırın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Partiden peş peşe tepkiler: Hoşşt!CHPli Ali Mahir Başarırın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Partiden peş peşe tepkiler: Hoşşt!

