Bilal Erdoğan: İsrail Gazze'de soykırım yaptı! tazminat ödemeli

İlim Yayma Cemiyeti 75.Yıl Buluşması programı düzenledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'e baskıların artırılması gerektiğini söyledi.



Erdoğan, "İsrail, Gazze'de soykırım yaptı.Eğer dünya bu soykırım ile hesaplaşacaksa, Gazze'deki evlerin, hastanelerin, okulların, camilerin İsrail tarafından yapılmasını sağlamalı. 70 milyar dolarlık inşaat bütçesini İsrail vermeli. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Irak da Körfez Savaşı'ndan sonra tazminat ödemiştir. İsrail'in muhakkak savaş tazminatı ödemeyle karşı karşıya gelmesi gerekir" diye konuştu.

