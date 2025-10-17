Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülkede yakalanan 15 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)







Kırmızı Bültenle Aradığımız 13 Suçluyu,

Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,

IRAK(6), GÜRCİSTAN(4), ALMANYA(2) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, POLONYA ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca yapılan koordineli çalışmalar sonucu;

"Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B. isimli şahıslar IRAK'ta,

Türkiye'ye getirilen suçlular (Ekran görüntüsü)

"Tasarlayarak Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. isimli şahıs IRAK'ta,

"Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs IRAK'ta,

"Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.K. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs POLONYA'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs YUNANİSTAN'da,

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar IRAK'ta yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum



Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.