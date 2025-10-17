PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülkede yakalanan 15 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada 13 suçlunun kırmızı bültenle 2 suçlunun ulusal seviyede arandığını belirten Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülkede yakalanan 15 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Kırmızı Bültenle Aradığımız 13 Suçluyu,
Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,

IRAK(6), GÜRCİSTAN(4), ALMANYA(2) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, POLONYA ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca yapılan koordineli çalışmalar sonucu;

"Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B. isimli şahıslar IRAK'ta,

Türkiye'ye getirilen suçlular (Ekran görüntüsü)Türkiye'ye getirilen suçlular (Ekran görüntüsü)

"Tasarlayarak Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. isimli şahıs IRAK'ta,

"Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs IRAK'ta,

"Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.K. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs POLONYA'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs YUNANİSTAN'da,

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar IRAK'ta yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum

Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak? Hamas'tan esir açıklaması: Gecikmeden İsrail sorumlu
Çalışmadan emeklilik imkanı artık hayal değil! Aylık yolu açılıyor... İşte detaylar!
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Fenerbahçe'de kondisyon bilmecesi hala çözülemedi!
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet transfer için masada
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı