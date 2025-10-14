BETON REFÜJE ÇARPAN ARAÇ PARÇALANARAK YANDI 34 GER 871 otomobille seyir halinde olan Hamdi Dursun isimli sürücü beşinci şeritten gişelere girerken beton refüj başına çarptı.

Kuzey Marmara'da korkunç kaza | Beton refüje çarpan araç parçalanarak yandı! O anlar kamerada (DHA)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dursun'un hayatını kaybettiği belirledi. Şahın aracı kiraladığı öğrenildi.