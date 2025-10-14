PODCAST CANLI YAYIN

Kuzey Marmara'da korkunç kaza | Beton refüje çarpan araç parçalanarak yandı! O anlar kamerada

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil gişenin bariyerlerine çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü H.D. yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza bugün saat 14:00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Fatih Mahallesi Fatih Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Arnavutköy gişelerinde ölümlü kaza kamerada!

BETON REFÜJE ÇARPAN ARAÇ PARÇALANARAK YANDI
34 GER 871 otomobille seyir halinde olan Hamdi Dursun isimli sürücü beşinci şeritten gişelere girerken beton refüj başına çarptı.

Kuzey Marmara'da korkunç kaza | Beton refüje çarpan araç parçalanarak yandı! O anlar kamerada (DHA)Kuzey Marmara'da korkunç kaza | Beton refüje çarpan araç parçalanarak yandı! O anlar kamerada (DHA)

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parçalanarak yanmaya başladı.

Kuzey Marmara'da korkunç kaza | Beton refüje çarpan araç parçalanarak yandı! O anlar kamerada (DHA)Kuzey Marmara'da korkunç kaza | Beton refüje çarpan araç parçalanarak yandı! O anlar kamerada (DHA)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dursun'un hayatını kaybettiği belirledi. Şahın aracı kiraladığı öğrenildi.

