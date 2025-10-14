PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz

Son dakika: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının sonra ermesiyle AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz

Son dakika: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

İşte Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Nihai çözüm son tahlilde bir Flitsin Devleti'nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yoktur.

Esasında bilenler çok iyi bilir ki Ortadoğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.

Gazze'ye en yüksek miktarda yardım girdi. Başkan Erdoğan'ın Gazze mücadelesine şahidiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim.

Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi bu gündeme zam yapılması sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.

MUHALEFETE FİLİSTİN TEPKİSİ

CHP, Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz. Siz CHP olarak Hamas'a terör örgütü dediniz.

Başkan Erdoğan'ın net iradesi çok kesindir. Hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesi içinde olmayı kabul etmezdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türk Telekom
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!