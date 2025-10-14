Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz

Son dakika: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

İşte Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Nihai çözüm son tahlilde bir Flitsin Devleti'nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yoktur.

Esasında bilenler çok iyi bilir ki Ortadoğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.

Gazze'ye en yüksek miktarda yardım girdi. Başkan Erdoğan'ın Gazze mücadelesine şahidiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim.

Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi bu gündeme zam yapılması sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.

MUHALEFETE FİLİSTİN TEPKİSİ

CHP, Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz. Siz CHP olarak Hamas'a terör örgütü dediniz.

Başkan Erdoğan'ın net iradesi çok kesindir. Hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesi içinde olmayı kabul etmezdi.