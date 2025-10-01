PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında

CHP'li Antalya BB'ye yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasının 6’ncı dalga operasyonunda dün sabah gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı. Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de hafriyat soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu, bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı. Fotoğraf (İHA)Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı. Fotoğraf (İHA)

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı. Fotoğraf (İHA)Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı. Fotoğraf (İHA)

AHTAPOTUN BİR KOLU ANTALYA'DAN ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş insanı Metin A. ise İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü. Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu, bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi.

Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da Ekosistem çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdiBayrampaşa Belediyesi operasyonundan da Ekosistem çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi


ESKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINDA

Diğer yandan, eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika: CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneğine sıçradı: 20 şüpheli gözaltındaSon dakika: CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneğine sıçradı: 20 şüpheli gözaltında

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Gazze için arabulucu Türkiye! MİT Başkanı Kalın Katar'da | Hamas Trump planını kabul edecek mi?