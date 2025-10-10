Türkiye'nin Gazze'de görevi ne olacak? Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Barış planının birinci aşaması tamamlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Hakan Fidan: Barış planının birinci aşaması tamamlandı

Bakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları:

Kalkınma Yolu Projesi bir an önce hayata geçmeli. Projeye tam destek veriyoruz.

Biliyorsunuz iki sene önce sayın Sudani ile ortak bir mekanizmada mutabık kalmıştık su sorununun çözülmesiyle ilgili. Irak ile Türkiye arasında Irak'taki su dağıtım sistem başta olmak üzere bu konuda ortak bir çalışma komitesi kuruldu. Irak'taki su dağıtım sisteminin ıslah edilmesi için proje bazlı ele alındı. Temennimiz inşallah bu sistemi oluşturmada son aşamaya yaklaştık. Islak ile ilgili projelerin hayata geçmesi.

Irak ve Suriye arasında yapıcı bir angajman tesis edilmesine yönelik adımların atılmasını da memnuniyetle görmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu yinelemek istiyorum. Bölge ülkelerinin yeni dönemdeki Suriye ile yapıcı ilişki geliştirmesi fevkalade önemli.

Barış planın birinci aşaması tamam. (Gazze'de ateşkes) Anlaşmanın bir kazaya uğramadan, İsrail tarafından bir provokasyona uğramadan hayata geçmesi gerekiyor, takipteyiz. Sırada esir takası ve yardımlar var

Kimsenin burnu kanamadan 3 milletvekili dahil tahliye etme imkanımız oldu. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu çaba sadece Türkler için değildi. Cumhurbaşkanımızın tüm ülkelerden aktivistlerin tahliyesi için hassasiyeti vardı.

Detaylar geliyor...