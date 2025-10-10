Amazon’dan Türk bayrağına büyük saygısızlık: Tepkiler çığ gibi büyüdü

PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon’da Türk bayrağının paspas ürünü olarak satışa sunulması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, şanlı Türk bayrağının bu şekilde kullanılmasını saygısızlık olarak nitelendirerek satışın derhal durdurulmasını talep etti. Tepkilerin büyümesiyle birlikte birçok kişi Amazon’a boykot çağrısı yaptı.

E-ticaret devi Amazon, Türk bayrağının yer aldığı paspas ürünlerini satışa sunması nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Şirketin Fransa'daki internet sitesinde görülen ürün, bayrağın ayaklar altında serilmiş şekilde kullanılması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kullanıcı, söz konusu ürünün derhal satıştan kaldırılmasını isterken Amazon'a da boykot çağrısı yaptı. Sosyal medyada #BayrağımaDokunmaAmazon etiketiyle paylaşımlar yapılarak şirket protesto edildi.

Amazon yönetimi ise Türk bayrağın yönelik hakarete ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

