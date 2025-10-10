PODCAST CANLI YAYIN

İzmir’de akım faciası davasında karar: 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis

İzmir’de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın davasında mahkeme, 29 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi, 7 sanık beraat etti. Kararla birlikte tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi.

İzmir'de 12 Temmuz'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede sokakların suyla dolmasına yol açtı. Konak'ta yaşanan olayda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla kaplanan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmaya çalışan ikinci el eşya satıcısı İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişi de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Facianın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta 30 kişi gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Daha sonra hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Tutuklananlardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve personel Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 isim, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açılan davada, sanıkların yargılaması devam ederken, mahkeme heyeti bugün kararını açıkladı.

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLMİŞTİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildi. 9 sanığın tutuklu olduğu davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 7. celsesi yapılıyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Özge Ceren'in babası Ahmet Abi ve avukatlar katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Duruşmada söz verilen Ahmet Abi, "Burada vereceğiniz karar sadece evladım için değil, tüm gençlerimiz için dönüm noktası olacak. Emsal bir karar olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum" dedi. Savcı, geçen duruşma verdiği esas hakkında mütalaasını yineledi.

TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMALARINI TAMAMLADI

Abi'nin ardından tutuklu sanıklara söz verildi. Beraat talebinde bulunan tutuklu sanık İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, "454 gündür cezaevindeyim ve her gün kendime bu olayın neresinde olduğumu soruyorum. Eğer suçum varsa en ağır cezayı bana verin ama suçum yok" dedi.

"BEN KAÇACAK BİRİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Arif Kapuş da, "Bu davada benim gibi yönetici, işverenler mevcut. Şu an tutuksuz yargılanmaktadır. Ben kaçacak değilim. Kaza olduğunda adımın İZSU tarafından savcılığa verildiğini biliyordum, gözaltına alınmayı bekliyordum. Kendi rızamla teslim oldum. Sahte belgeler ile davanın gidişine yön vermiş, benimle bu davada bulunan ancak tutuksuz yargılanan isimlerin olması son derece düşündürücüdür. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"YARIN OLSA YİNE AYNISINI YAPARDIM"

Tutuklu sanıklardan Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, yaptığı yanlış bir şey olmadığını savundu. Akbay, "Gördüğüm arızayı bildirip gereğini yaptım. Bugün aynı arızayla karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Yaptığımın doğru olduğunu ve eksik olmadığını biliyorum. Alnım açık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparım ve yaptığımla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI KARARINI AÇIKLADI

Diğer tutuklu sanıkların da suçsuz olduklarını savunup beraat talebinde bulunduğu duruşma sona erdi. Mahkeme başkanı, "Yargılama faaliyeti yapıldı. Birazdan heyet Türk milleti adına karar açıklayacak. Karar kesin değildir. Mahkeme heyeti dosyadaki delillerle karar verecektir. Vereceğimiz karar kesin nitelikte değildir. İstinaf ve temyiz aşamasında incelenip, kesinleşecektir" dedi ve kararı açıkladı.

Heyet, Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet; Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

