İzmir’de akım faciası davasında karar: 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis

İzmir'de 12 Temmuz'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede sokakların suyla dolmasına yol açtı. Konak'ta yaşanan olayda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla kaplanan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmaya çalışan ikinci el eşya satıcısı İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişi de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Facianın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta 30 kişi gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Daha sonra hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Tutuklananlardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve personel Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 isim, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açılan davada, sanıkların yargılaması devam ederken, mahkeme heyeti bugün kararını açıkladı.