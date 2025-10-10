Kayıp kedisine 100 bin lira ödül

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, geçtiğimiz Pazar günü ismini 'Sakat'koyduğu kedisi ile birlikte merkez Seyhan'da parka gitti. Burada Düzgün'ün kedisi bir anda taşıma çantasından kaçıp gözden kayboldu. Düzgün, gördüğü herkese kedisini sordu ancak yine bir iz bulamadı ve üzerinde 'Bulana 100 bin lira ödül" vereceğini söyledi.

LÜTFEN YARDIM EDİN

Düzgün, "3 gündür uykusuz ve berbat bir durumdayım. Pazar sabahı kedim taşıma çantasından kaçtı. Kedimin arka ayağı aksıyor, sakat bir kedi. Evde büyümüş bir kedinin burada hayatta kalması çok zor. Bulmama yardım edilsin istiyorum. Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. 2 kişi aradı ama bulunmadı, yardım edin" dedi.



Düzgün, "Kedimin bulunacağına dair inancım çok" dedi