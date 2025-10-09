Kalyon PV’den güneş enerjisinde dev atılım! Yerli teknolojiyle dünyaya örnek: TOPCONPlus teknolojili güneş paneli EIF 2025’te tanıtıldı

%26,25'e varan etkin modül verimliliği ile kendi kategorisinde dünyanın en verimli güneş panellerinden biri olma özelliğini taşıyan ürün, 640 W'a varan elektrik üretim kapasitesi ile yatırımcılara daha yüksek getiri ve sahada daha etkin alan kullanımı sunuyor.

Kalyon PV 'nin 2025 yılında başlattığı TOPCONPlus yatırımıyla hayata geçirilen G12R serisi, bağımsız araştırma raporlarına göre güneş teknolojilerinin dönüşümünde yeni bir dönemi temsil ediyor.

Kalyon PV, TOPCONPlus teknolojili güneş panelini EIF 2025'te tanıttı. (AA)

Çift cam tasarımı, düşük sıcaklık katsayısı ve düşük degradasyon oranları sayesinde G12R-TOPCONPlus paneller, uzun yıllar boyunca istikrarlı güç üretimi sağlıyor. Yerleşik hücre teknolojisine göre %15'in üzerinde ek elektrik üretimi sunan ürün, özellikle sıcak iklim bölgelerinde ve yüksek yansımalı sahalarda yatırımcılara maksimum verimlilik sunuyor.

YERLİ GÜNEŞ HÜCRELERİ KULLANILDI

Kurulum kolaylığı sunan yeni nesil paneller, GES projelerinde konstrüksiyon ve kablolama maliyetlerini düşürüyor. Premium kategoride değerlendirilen G12R güneş panellerinde, Yatırım Teşvik Belgesi'ne uygun şekilde, TOPCONPlus teknolojili yerli güneş hücreleri kullanılıyor. Bu sayede ürün yatırımcılara hem yerli üretim avantajı hem de ek finansal fırsatlar sağlıyor.

2026 yılında ürün teslimatlarını gerçekleştireceklerini ifade eden Kalyon PV CEO'su Dr. İhsan Kulalı fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Kalyon PV olarak, geleceğin teknolojisini ülkemizle ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılarla buluşturacak olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün EIF 2025 Fuarı'nda sergilediğimiz ve misafirler tarafından yoğun ilgi gören yeni ürünümüz G12R-TOPCONPlus paneller; yalnızca verimlilikte değil, uzun ömürlü performansta da yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu ürün hem Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne hem de küresel pazarlarda temiz enerjiye geçiş sürecine güçlü bir katkı sağlayacak."

Kulalı ayrıca, ürünün stratejik önemine değinerek şunları ekledi: "G12R serisi panellerimizin %26,25'e varan etkin modül verimlilik değerleri ve 640 W'a varan elektrik üretim kapasitesi ile sektörümüzün standartlarını yeniden tanımlıyoruz. Üstelik bu paneller, tamamen G12R boyuttaki yerli TOPCONPlus hücrelerimizle tasarlandı. Bu başarı; ülkemizin ileri teknoloji üretim gücünü ortaya koyarken, global pazarlarda da önemli bir rekabet avantajı sağlıyor."