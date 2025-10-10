CANLI | Başkan Erdoğan'dan Rize'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Baba ocağım Rize'deyim. Sevdanız için, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20-21 Eylül'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bin 754 personel, 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zara ve hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.

"BURAYA ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez. Buraya elimiz boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz.

