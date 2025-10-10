PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Rize'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Rize'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN




Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Baba ocağım Rize'deyim. Sevdanız için, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20-21 Eylül'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bin 754 personel, 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zara ve hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.

"BURAYA ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"
Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez. Buraya elimiz boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz.

Detaylar gelecek...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Rize'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Takas Bank
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
Planlı takip kanlı hesap | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı | "Kardeşimizin intikamı alındı"
Borsa İstanbul
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
SON DAKİKA! CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı!
Son dakika! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...