İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak

5. İsrail ordusunun 72 saat içinde çekilmesinin ardından Gazze'de hayatta olan ve ölü tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacaktır. (Liste ektedir)

a. İsrail ordusunun çekilme işlemini tamamlamasının ardından Hamas, rehinelerin durumunu araştırmaya başlayacak ve onlara ilişkin tüm bilgileri toplayacaktır. Hamas, elde ettiği bulgulara dair geri bildirimi aşağıda 5.e maddesinde belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla sunacaktır. İsrail ise Gazze Şeridi'nden olup İsrail'de tutulan Filistinli mahkumlar ve gözaltındakilere ilişkin bilgileri sağlayacaktır.

b. 72 saat içinde Hamas, Gazze'deki Filistinli grupların elindekiler de dahil olmak üzere, hayattaki rehinelerin tümünü serbest bırakacaktır.