İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
İsrail'n Gazze'de uyguladığı soykırımın ardından Mısır'da sağlanan müzakereler sonucu ateşkes sağlandı. Türkiye'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkesi sağlayan ve yürürlük sürecine ilişkin gelişmelerin izlendiği anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye adına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın imzası yer aldığı metinde "Tarafların mutabık kalacağı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden, iki tarafla uygulamayı takip ve koordine edecek bir görev gücü oluşturulacak." ifadeleri dikkat çekti. İşte Gazze'de ateşkesi getiren o metin...
