Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı

Metinde, Türkiye adına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın imzası yer alıyor.
Anlaşmanın tam metni şöyle:
1. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdiğini ve tarafların bu amaçla gerekli adımları uygulamaya koymayı kabul ettiklerini duyurur.
2. Savaş, İsrail hükümetinin onayıyla derhal sona erecektir. Hava ve topçu bombardımanı ve hedefleme operasyonları dahil olmak üzere tüm askeri operasyonlar askıya alınacaktır. 72 saatlik süre boyunca, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacaktır.