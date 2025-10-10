PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip ehliyetler için son tarihe dikkat! Süre uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgeleriyle ilgili yeni bir uyarı daha yaptı. Bakan Yerlikaya, "Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi." dedi. Yerlikaya, son tarihi hatırlatarak sürenin uzatılmayacağını kaydetti. Peki sürücü belgelerini yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını paylaştı.

SÜRE UZATILMAYACAK

Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım:

SON 21 GÜN❗️SÜRE UZATILMAYACAK

"Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

"Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" YARARLANAMAYACAKTIR. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Ehliyet yenileme işlemini yapabilmek için öncelikle vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde randevu oluşturması gerekiyor. Randevu oluşturma işlemleri Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla veya nvi.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Hangi belgeler gerekli?

Ehliyet yenilemesi yapabilmek için eski sürücü belgelerini teslim etmesi, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri ve yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları gerekiyor. Bu belgelerin yanı sıra son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile beraber Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

SON TARİHE DİKKAT

1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! 10 yıldan daha eski poliçeler...
