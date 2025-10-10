Annesinden kızına çapraz bağ

Karaman'da yaşayan 13 yaşındaki judocu Ayşe Ceren Hancı geleceğe umutla bakıyor. Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazanan Ayşe Ceren, geçen yıl bir şampiyonaya hazırlanırken antrenmanda dizinden sakatlandı. Hancı'nın ön çapraz bağının koptuğu belirlendi.



'ÇOK HEYECANLIYIM'

Talihsiz sporcuya uygulanan tedaviler işe yaramadı. Aile, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaştı. Kehribar, sporcunun yaşının küçük olduğunu, bu nedenle ameliyatın kendi kaslarından gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Ayşe Ceren'in annesi Necla Hancı'nın diz altı bölgesinden kasını alıp hastasına ön çapraz bağı yapmaya karar veren Kehribar, anne ve kızı aynı anda ameliyathaneye aldı. Anneden alınan kasla kızına yeni bağ yapıldı. Başarılı sporcu, "Önce anneme, sonra Lokman hocama hedeflerime ulaşmamı sağladığı için teşekkür ediyorum. Yakında spora başlayacağım için çok mutluyum" dedi.

Doç. Dr. Lokman Kehribar, "Hancı'nın durumu iyi" dedi.



Hancı, yakın zamanda antrenmanlara başlayacak.