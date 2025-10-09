PODCAST CANLI YAYIN

Yine CHP yine kavga: Hatay'da İlçe Başkanlığı'nın Kongresinde tekme tokat havada uçuştu

CHP kongrelerinde yaşanan kavgalara bir yenisi eklendi. Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon'da başladı. Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede; konuşmaların yapıldığı sırada, Kuzu'nun eski yönetimi eleştirmesi nedeniyle salonda gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile partililerin bazıları tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar kamerada...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yine CHP yine kavga: Hatay'da İlçe Başkanlığı'nın Kongresinde tekme tokat havada uçuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleştirdiği kongreler bir kez daha kavga ve kaosa sahne oldu.

Hatay'da CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti


CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon'da başladı. Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede; konuşmaların yapıldığı sırada, Kuzu'nun eski yönetimi eleştirmesi nedeniyle salonda gerginlik yaşandı.

Fotoğraf, (DHA)Fotoğraf, (DHA)

TEKME TOKAT HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi ile partililerin bazıları tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Diğer partililerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbarla adrese sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin sona ermesinin ardından partililerin oy kullanma işlemi başladı.

Fotoğraf, (DHA)Fotoğraf, (DHA)


HER KURULTAYDA OLAY VAR
CHP'de ilçe kongrelerinin neredeyse tamamında benzer kavga ve tartışmalar yaşanıyor. Son olarak İstanbul Esenyurt ve Samsun Atakum ilçe kongresinde kavga çıkmıştı.

CHPde delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştuCHPde delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Türk Telekom
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırı: Scoterlı katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!