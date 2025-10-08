PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor

Son dakika haberi! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen isimler arasında Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Dilan Polat ve Feyza Altun'un da olduğu bildirildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.


ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci'nin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu kapsamda bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat (AA)Dilan Polat ve Engin Polat (AA)

Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.

Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr)Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr)

İşte operasyon düzenlenen isimlerin listesi:

-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF

Demet Evgar (Takvim.com.tr)Demet Evgar (Takvim.com.tr)


-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Feyza ALTUN

Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr)Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr)


-Derin TALU
-Deren TALU
-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY

Feyza Altun ve Dilan Polat (Sosyal medya)Feyza Altun ve Dilan Polat (Sosyal medya)


-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN
-Dilan POLAT
-Engin POLAT

Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Bizzat şahidim!Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Bizzat şahidim!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiyi gasbettiler!
Borsa İstanbul
Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı
Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...
BES sisteminde katılımcı sayısı 10 milyona dayandı! Sistem 18 yaş altı çocuk ve gençlerle büyüyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu