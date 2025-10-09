PODCAST CANLI YAYIN

Evlatlarının mezarından haykırdı! "Eşimi de öldürmüş olabilir"

Umutcan ve Melisa Şimşek, Hüseyin Sönmez tarafından vahşi bir şekilde katledildi. Acılı anne Ayşegül Şimşek, “Kocam 5 yıldır kayıp. En son onla görüştü. Katil eşimi de öldürmüş olabilir” dedi.

Giriş Tarihi:
Evlatlarının mezarından haykırdı! "Eşimi de öldürmüş olabilir"

Sivas'ta yaşayan Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, 6 Mayıs'ta Hüseyin Sönmez (34) tarafından elleri bağlanmış şekilde boğazları kesilerek öldürüldü. Polis ekipleri, Sönmez'i Ankara'da yakaladı. Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında katilin "Ev hapsi ve akıl hastanesinde yatma isteği" damgasını vurmuştu. Konya'dan gelip Sivas'ta cinayeti işlediği düşünülen Sönmez, tüm güvenlik kamerası kayıtları ve delillere rağmen suçlamaları reddetmişti. Acılı anne Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarı başında ilk kez konuştu. Şimşek, 5 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan kocası Uğur Şimşek'in en son katilin evinde görüldüğünü hatırlatarak, kayıp kocasının katil tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

'AKIL HASTASI RAPORU ALIP ÇIKMAK İSTİYOR'
Şimşek, "Eşim 5 yıl önce onun evinde kaybolduğu için tutuklatmıştım, belki de ondan ötürü böyle bir şey yaptı. Tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu şahıs akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek deli raporu almaya çalışıyor" diye konuştu.

Ayşegül Şimşek, "Çocuklarımı geri getiremem ama ona hak ettiği cezayı aldırırım" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye'ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Takas Bank
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Borsa İstanbul
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Türk Telekom
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve