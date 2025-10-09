Evlatlarının mezarından haykırdı! "Eşimi de öldürmüş olabilir"

Sivas'ta yaşayan Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, 6 Mayıs'ta Hüseyin Sönmez (34) tarafından elleri bağlanmış şekilde boğazları kesilerek öldürüldü. Polis ekipleri, Sönmez'i Ankara'da yakaladı. Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında katilin "Ev hapsi ve akıl hastanesinde yatma isteği" damgasını vurmuştu. Konya'dan gelip Sivas'ta cinayeti işlediği düşünülen Sönmez, tüm güvenlik kamerası kayıtları ve delillere rağmen suçlamaları reddetmişti. Acılı anne Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarı başında ilk kez konuştu. Şimşek, 5 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan kocası Uğur Şimşek'in en son katilin evinde görüldüğünü hatırlatarak, kayıp kocasının katil tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.



'AKIL HASTASI RAPORU ALIP ÇIKMAK İSTİYOR'

Şimşek, "Eşim 5 yıl önce onun evinde kaybolduğu için tutuklatmıştım, belki de ondan ötürü böyle bir şey yaptı. Tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu şahıs akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek deli raporu almaya çalışıyor" diye konuştu.



Ayşegül Şimşek, "Çocuklarımı geri getiremem ama ona hak ettiği cezayı aldırırım" dedi.



