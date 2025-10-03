PODCAST CANLI YAYIN

DMM "Ahmet Minguzzi'nin katillerine engelli raporu verildi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan Ahmet Minguzzi'nin katillerine engelli raporu yönündeki iftiralara yanıt verdi. Yapılan açıklamada "katile engelli raporu verildi” şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama (Takvim.com.tr)Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama (Takvim.com.tr)


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Doğrusu; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu" tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır.

ÖNCEDEN ALINMIŞ BİR KAYNAŞTIRMA RAPORU

Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir "kaynaştırma raporu" olup, "engellilik raporu" niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5inci duruşma ertelendi!Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5inci duruşma ertelendi!

