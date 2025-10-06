PODCAST CANLI YAYIN

Kamp keyfi faciaya dönüştü! Genç kadın kocasının ateşlediği silahla hayatını kaybetti!

İzmir'in Urla ilçesinde kamp keyfi faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre kamp yapan bir kadın, eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Kamp keyfi faciaya dönüştü! Genç kadın kocasının ateşlediği silahla hayatını kaybetti!

İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapan bir kadın, eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

İzmir’de bir kadın, kocasının ateşlediği silahla hayatını kaybetti

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ!

Olay, dün öğle saatlerinde Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde tüfeğini temizleyen Temel Akyürek, silahın ateş alması sonucu kurşun aracın kaportasını geçerek, o sırada aracın önünde bulunan eşi Burçin Razak Akyürek'e (32) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temel Akyürek suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

(İHA)(İHA)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

T.A.'nın karakoldaki ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını, merminin aracın kaportasından geçerek eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin kamp yapmak amacıyla 2 gün önce Önen Koyu'na geldiği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı