Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? 5 Ekim Pazar Ankara alternatif güzergahlar!

Ankara bu pazar sabahına iki büyük etkinliğin gölgesinde girdi. "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" ve "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" nedeniyle kent merkezinde birçok cadde trafiğe kapatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere sabah erken saatlerden itibaren dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri uyarısında bulundu.

(Takvim Foto Arşiv) Maraton ve Yürüyüş Aynı Günde: Trafik Planı Yeniden Şekillendi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 5 Ekim Pazar günü iki farklı etkinlik nedeniyle şehir genelinde kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Sabah saat 07.30'da başlayacak Runkara Yarı Maratonu ve saat 08.00 itibarıyla yürüyüş hazırlıkları sebebiyle, kent merkezindeki ana arterlerde ulaşım kademeli olarak durdurulacak.