Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? 5 Ekim Pazar Ankara alternatif güzergahlar!

Ankara bu pazar sabahına iki büyük etkinliğin gölgesinde girdi. "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" ve "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" nedeniyle kent merkezinde birçok cadde trafiğe kapatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere sabah erken saatlerden itibaren dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri uyarısında bulundu.
Maraton ve Yürüyüş Aynı Günde: Trafik Planı Yeniden Şekillendi
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 5 Ekim Pazar günü iki farklı etkinlik nedeniyle şehir genelinde kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Sabah saat 07.30'da başlayacak Runkara Yarı Maratonu ve saat 08.00 itibarıyla yürüyüş hazırlıkları sebebiyle, kent merkezindeki ana arterlerde ulaşım kademeli olarak durdurulacak.
Gazze Kararlılık Yürüyüşü Nedeniyle Kapalı Yollar
Emniyet kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde sabah 08.00'den itibaren şu yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi:
Atatürk Bulvarı (Ulus Kavşağı – Akay Kavşağı arası ve buraya açılan tüm yollar, çift yönlü)
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Maltepe Köprüsü – 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arası, çift yönlü)
Talatpaşa Bulvarı (Tren Garı Kavşağı – A. Adnan Saygun arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)
Celal Bayar Bulvarı (A. Adnan Saygun Caddesi – Kazım Karabekir Caddesi arası, çift yönlü)
İstiklal Caddesi (Baruthane Kavşağı – Necmettin Erbakan Meydanı arası, çift yönlü)
A. Adnan Saygun Caddesi (Denizciler Caddesi – Necmettin Erbakan Meydanı arası, çift yönlü)
Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay – Kolej Meydanı arası, çift yönlü)
Cumhuriyet Caddesi ve bağlantı yolları
Milli Müdafaa Caddesi ve bağlantı yolları
Mithatpaşa Caddesi (Atatürk Bulvarı – Süleyman Sırrı Caddesi arası, çift yönlü)
Bu bölgelerde yaya güvenliği için bariyerler yerleştirilecek ve trafik akışı kademeli olarak kesilecek.