Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? 5 Ekim Pazar Ankara alternatif güzergahlar!

Başkent pazar sabahına yoğun güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleriyle uyanacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 5 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak iki büyük etkinlik nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara bu pazar sabahına iki büyük etkinliğin gölgesinde girdi. "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" ve "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" nedeniyle kent merkezinde birçok cadde trafiğe kapatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere sabah erken saatlerden itibaren dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Maraton ve Yürüyüş Aynı Günde: Trafik Planı Yeniden Şekillendi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 5 Ekim Pazar günü iki farklı etkinlik nedeniyle şehir genelinde kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Sabah saat 07.30'da başlayacak Runkara Yarı Maratonu ve saat 08.00 itibarıyla yürüyüş hazırlıkları sebebiyle, kent merkezindeki ana arterlerde ulaşım kademeli olarak durdurulacak.

Gazze Kararlılık Yürüyüşü Nedeniyle Kapalı Yollar

Emniyet kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde sabah 08.00'den itibaren şu yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi:

Atatürk Bulvarı (Ulus Kavşağı – Akay Kavşağı arası ve buraya açılan tüm yollar, çift yönlü)

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Maltepe Köprüsü15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arası, çift yönlü)

Talatpaşa Bulvarı (Tren Garı Kavşağı – A. Adnan Saygun arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

Celal Bayar Bulvarı (A. Adnan Saygun Caddesi – Kazım Karabekir Caddesi arası, çift yönlü)

İstiklal Caddesi (Baruthane Kavşağı – Necmettin Erbakan Meydanı arası, çift yönlü)

A. Adnan Saygun Caddesi (Denizciler Caddesi – Necmettin Erbakan Meydanı arası, çift yönlü)

Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay – Kolej Meydanı arası, çift yönlü)

Cumhuriyet Caddesi ve bağlantı yolları

Milli Müdafaa Caddesi ve bağlantı yolları

Mithatpaşa Caddesi (Atatürk Bulvarı – Süleyman Sırrı Caddesi arası, çift yönlü)

Bu bölgelerde yaya güvenliği için bariyerler yerleştirilecek ve trafik akışı kademeli olarak kesilecek.

Maraton Güzergahında Erken Saatlerde Kapanma

Sabah 07.30 itibarıyla 3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu için de bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Maratonun parkuru boyunca şu güzergahlar etkileniyor:

Hipodrom Caddesi (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı – Tren Garı Kavşağı arası, çift yönlü)

Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi – Anadolu Meydanı arası, çift yönlü)

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Strazburg Caddesi – Anadolu Meydanı arası, Anadolu Meydanı istikametine tek yönlü)

Bu bölgelerde maraton süresince trafik kontrollü şekilde sağlanacak, yarışın tamamlanmasının ardından yolların öğle saatlerinde yeniden açılması bekleniyor.

Alternatif Güzergahlar ve Emniyet Uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önerdi. Şehir merkezine girecek sürücülere ise Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Mevlana Bulvarı ve İncek Bulvarı gibi alternatif güzergahlar tavsiye edildi.

Yetkililer, etkinliklerin bitiş saatine kadar sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Trafik akışının kademeli olarak normale döneceği, tüm yolların öğleden sonra yeniden ulaşıma açılmasının planlandığı belirtildi.

