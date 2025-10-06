37 ilde siber suç operasyonları! 567 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 37 ilde siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını, 209'unun tutuklandığını, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

OPERASYON HANGİ İLLERDE DÜZENLENDİ?

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta düzenlendi.

209'U TUTUKLANDI

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, 'Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

