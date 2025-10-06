PODCAST CANLI YAYIN

37 ilde siber suç operasyonları! 567 şüpheli yakalandı!

37 ilde siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şüphelilerden 209'unun tutuklandığını, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
37 ilde siber suç operasyonları! 567 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 37 ilde siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını, 209'unun tutuklandığını, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

OPERASYON HANGİ İLLERDE DÜZENLENDİ?

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta düzenlendi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

209'U TUTUKLANDI

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, 'Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı, 209'u tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı