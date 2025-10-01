Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı

Başkan Erdoğan: ''Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız''

Meclis’te sürpriz zirve: Başkan Erdoğan, MHP, DEM VE İYİ Parti liderleriyle görüştü!

Sumud Filosundaki Türk Aktivist Emin Aydın: İletişim araçlarımıza dijital saldırı var