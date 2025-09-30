PODCAST CANLI YAYIN

Ebeveynlere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yüzü!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ebeveynlerin, çocuklarının fotoğraflarını ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma eğilimi olarak bilinen "sharenting" nedeniyle önemli bir uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Çocuğunuzun fotoğraflarını beğeniler uğruna sosyal medyada paylaşmak, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ebeveynlere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yüzü!

Kızını Tiktok yayınında oynatarak para kazanan babanın tutuklanması gündemdeki yerini korurken Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan ebeveynlere önemli bir uyarı geldi.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ RİSKE GİREBİLİR

Kurumun yayımladığı bültende yer alan yazıda, bir çocuğun fotoğraflarını beğeni uğruna sosyal medyada paylaşmanın, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabileceği belirtilerek, "Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir." uyarısı yapıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ilgili uyarısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşımlar, çocuğunuzun ileride siber zorbalıkla karşılaşmasına yol açabilir. İnternette paylaşılan içeriklerin nerede ve nasıl kullanılacağını kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çocuğunuz, büyüdüğünde bu paylaşımları hoş karşılamayabilir ve kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğini hissedebilir. Bir kez internette paylaşılan içerik, yıllar boyunca dolaşımda kalabilir. Çocuğunuzun şu an masum görünen bir fotoğrafı, ileride onlar için rahatsız edici olabilir."

Takvim.com.trTakvim.com.tr

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER DE VAR!

Ayrıca çocukların zaman zaman hayati tehlikelere neden olan sosyal medya akımlarına karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulanan yazıda, "Eğlenceli görünen bu tür akımlar sırasında paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar veya konum verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini açıklamanız, çocuğunuzun bu tür paylaşımların sonuçlarını daha iyi kavramasına yardımcı olabilir" ifadesi kullanıldı.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

PAYLAŞIMLARA ARKADAŞ SINIRI

Yazıda, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuldu:

"Gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirebilirsiniz. Paylaşımların yalnızca arkadaşlarla sınırlandırılması, konum bilgisinin kapatılması veya etiketleme izinlerinin kontrol edilmesi gibi konularda birlikte karar almanız faydalı olabilir.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

Ayrıca platform ayarlarının zaman içinde değişebileceğini, bu nedenle belli aralıklarla gözden geçirmenin güvenli bir alışkanlık olabileceğini hatırlatabilirsiniz. Çocuğunuza güçlü parolalar oluşturmanın önemini anlatabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarının güvenliği için ad, soyad veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilecek bilgilerin parola olarak kullanılmaması gerektiğini açıklamanız yararlı olabilir.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

Büyük-küçük harf, rakam ve sembollerin bir arada kullanıldığı, uzun ve karmaşık parolalar oluşturmalarını teşvik etmeniz, hesap güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır."

Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkünDijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Okulda akran dehşeti! 'Ayağına bastı' diye arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"