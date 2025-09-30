Kızını Tiktok yayınında oynatarak para kazanan babanın tutuklanması gündemdeki yerini korurken Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan ebeveynlere önemli bir uyarı geldi.

ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ RİSKE GİREBİLİR

Kurumun yayımladığı bültende yer alan yazıda, bir çocuğun fotoğraflarını beğeni uğruna sosyal medyada paylaşmanın, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabileceği belirtilerek, "Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir." uyarısı yapıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ilgili uyarısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşımlar, çocuğunuzun ileride siber zorbalıkla karşılaşmasına yol açabilir. İnternette paylaşılan içeriklerin nerede ve nasıl kullanılacağını kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çocuğunuz, büyüdüğünde bu paylaşımları hoş karşılamayabilir ve kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğini hissedebilir. Bir kez internette paylaşılan içerik, yıllar boyunca dolaşımda kalabilir. Çocuğunuzun şu an masum görünen bir fotoğrafı, ileride onlar için rahatsız edici olabilir."

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER DE VAR!

Ayrıca çocukların zaman zaman hayati tehlikelere neden olan sosyal medya akımlarına karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulanan yazıda, "Eğlenceli görünen bu tür akımlar sırasında paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar veya konum verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini açıklamanız, çocuğunuzun bu tür paylaşımların sonuçlarını daha iyi kavramasına yardımcı olabilir" ifadesi kullanıldı.

PAYLAŞIMLARA ARKADAŞ SINIRI

Yazıda, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuldu:

"Gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirebilirsiniz. Paylaşımların yalnızca arkadaşlarla sınırlandırılması, konum bilgisinin kapatılması veya etiketleme izinlerinin kontrol edilmesi gibi konularda birlikte karar almanız faydalı olabilir.

Ayrıca platform ayarlarının zaman içinde değişebileceğini, bu nedenle belli aralıklarla gözden geçirmenin güvenli bir alışkanlık olabileceğini hatırlatabilirsiniz. Çocuğunuza güçlü parolalar oluşturmanın önemini anlatabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarının güvenliği için ad, soyad veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilecek bilgilerin parola olarak kullanılmaması gerektiğini açıklamanız yararlı olabilir.

Büyük-küçük harf, rakam ve sembollerin bir arada kullanıldığı, uzun ve karmaşık parolalar oluşturmalarını teşvik etmeniz, hesap güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır."