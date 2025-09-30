PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ kira uygulaması nedir? 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı!

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kiralara ve konut krizine neşter vuracak 500 bin sosyal konut hamlesi için düğmeye basıldığını resmen açıkladı. Peki 'TOKİ kira uygulaması' nedir ve nasıl işleyecek? İşte 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ kira uygulaması nedir? 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı!

Bu dev kampanya ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması ve kira yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Bu anlamda milyonlarca vatandaşı canından bezdiren fahiş kira artışlarına ve konut krizine karşı hükümetten beklenen tarihi adım geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında duyurulan 500 bin konutluk projenin en dikkat çekici detayı İstanbul gibi metropollerde hayata geçirilecek "kiralık sosyal konut" modeli oldu. Bu yeni sistemle birlikte vatandaşlar artık sadece TOKİ'den ev satın almakla kalmayacak aynı zamanda piyasa koşullarının çok altında, gelirlerine orantılı bir bedelle "devletin kiracısı" olabilecek. Peki yurt dışında "belediye evleri" olarak bilinen bu model Türkiye'de nasıl işleyecek, kimler başvurabilecek ve en önemlisi kiralar ne kadar olacak? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A haber canlı yayında bu devrim niteliğindeki projenin tüm bilinmeyenlerini anlattı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Enflasyonu Solllayan Kira Artışları

Projenin neden bu kadar hayati olduğunu anlamak için mevcut kira krizinin boyutlarına bakmak gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde barınma, temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir harcamaya dönüştü. Mustafa Hakan Özelmacıklı, rakamlarla bu acı gerçeği gözler önüne serdi:

"Gerçekten de rakamsal açıdan baktığımızda enflasyonun üzerinde bir kira artışı var... Son bir yılda kira artışına sadece İstanbul genelinde baktığımızda %40'ın üzerinde bir kira artışının yaşandığını görüyoruz. Sadece şu an İstanbul'da ortalama kira bedelinin 35.000 TL seviyelerine çıktığını, hatta eğer bu daireler sıfır, yeni yapılmış dairelerse bu kira rakamının neredeyse 45.000 TL seviyelerine çıktığını görüyoruz." Bu rakamlar, asgari ücretli veya orta gelirli bir ailenin gelirinin büyük bir kısmını, hatta tamamını kiraya vermek zorunda kaldığını gösteriyor.

Peki, 'TOKİ Kira Uygulaması' Nedir ve Nasıl İşleyecek?

Vatandaşın en çok merak ettiği konu, "devlet kiracılığı" olarak da adlandırabileceğimiz bu sistemin nasıl işleyeceği. Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemin temel dinamiklerini adım adım açıkladı. Bu model, basit bir ev kiralama işleminden çok daha fazlasını, adeta bir sosyal destek mekanizmasını içeriyor.

İşte 5 Adımda Yeni Kiralık Konut Modeli:

Yönetim ve İnşaat: Konutlar, TOKİ ve iştiraki olan Emlak Yönetim gibi profesyonel firmalar tarafından inşa edilecek ve yönetilecek. Bu, sürecin kurumsal bir yapıda ilerlemesini sağlayacak.

Hedef Kitle: Öncelik, kesinlikle dar gelirli ve konuta en çok ihtiyaç duyan ailelerde olacak. Başvurularda "hane halkı geliri" en önemli kriter olacak.

Başvuru ve Değerlendirme: Adaylar arasından bir listeleme yapılacak. Değerlendirmede ailenin toplam geliri ve evde yaşayan kişi sayısı gibi faktörler göz önüne alınacak.

Dinamik Kontrol Sistemi: Bu evler ömür boyu tahsis edilmeyecek. Özelmacıklı bu kritik detayı, "Bu gelir durumu da belirli periyotlarda kontrol ediliyor... Belli dönemlerde de ekonomik imkanı düzeltilenlerin aslında bu konutlardan çıkartıldığı bir kısım olarak adlandırılıyor," sözleriyle açıkladı. Yani, ailenin geliri yükseldiğinde, konutu daha çok ihtiyacı olan başka bir aileye devretmesi istenecek.

Konut Tipleri: Her aile tipine uygun olarak 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi farklı büyüklüklerde daireler inşa edilecek.

PROJEDE KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Projede, gençler, şehit ve gazi yakınları, en az 3 çocuklu aileler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Özellikle deprem bölgesinde hak sahibi olmayan vatandaşlara da sosyal konut imkanı sunulacak. Böylece hem afet bölgesindeki ihtiyaçlar karşılanacak hem de dezavantajlı gruplara avantaj sağlanacak.

İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında dikkat çeken bir yeniliğe de değindi:
"Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. TOKİ aracılığıyla dar gelirli ailelerimize uygun şartlarla kiralık konut imkanı sunacağız."

Bu kapsamda özellikle İstanbul'da ayrı bir kiralık sosyal konut projesi devreye girecek. Anadolu ve Avrupa yakasında yapılacak kiralık konutlar, hem kentsel dönüşüme destek olacak hem de şehirdeki kira artışlarını dengelemeyi amaçlayacak.

ÖDEME PLANI: 240 AYA VARAN VADE

Projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru için sembolik bir bedel ödenecek ve katılımcılar kura sistemi ile belirlenecek.

  • Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 dairelerden, bazı projelerde ise 3+1 dairelerden oluşacak.

  • Satışlarda yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade uygulanacak.

  • Ödeme planları ve metrekare fiyatları maliyet artışlarına göre güncellenecek.

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin 81 ilin tamamında uygulanacağını belirterek şunları söyledi:
"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için de yeni sosyal konutlar yapacağız. Gençlerimize, en az 3 çocuklu ailelere ve dar gelirli vatandaşlarımıza avantajlı imkanlar sunacağız."

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Okulda akran dehşeti! 'Ayağına bastı' diye arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"