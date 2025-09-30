TOKİ kira uygulaması nedir? 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı!

İşte 5 Adımda Yeni Kiralık Konut Modeli:

Yönetim ve İnşaat: Konutlar, TOKİ ve iştiraki olan Emlak Yönetim gibi profesyonel firmalar tarafından inşa edilecek ve yönetilecek. Bu, sürecin kurumsal bir yapıda ilerlemesini sağlayacak.

Hedef Kitle: Öncelik, kesinlikle dar gelirli ve konuta en çok ihtiyaç duyan ailelerde olacak. Başvurularda "hane halkı geliri" en önemli kriter olacak.

Başvuru ve Değerlendirme: Adaylar arasından bir listeleme yapılacak. Değerlendirmede ailenin toplam geliri ve evde yaşayan kişi sayısı gibi faktörler göz önüne alınacak.

Dinamik Kontrol Sistemi: Bu evler ömür boyu tahsis edilmeyecek. Özelmacıklı bu kritik detayı, "Bu gelir durumu da belirli periyotlarda kontrol ediliyor... Belli dönemlerde de ekonomik imkanı düzeltilenlerin aslında bu konutlardan çıkartıldığı bir kısım olarak adlandırılıyor," sözleriyle açıkladı. Yani, ailenin geliri yükseldiğinde, konutu daha çok ihtiyacı olan başka bir aileye devretmesi istenecek.

Konut Tipleri: Her aile tipine uygun olarak 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi farklı büyüklüklerde daireler inşa edilecek.