TOKİ kira uygulaması nedir? 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı!

Bu dev kampanya ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması ve kira yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Bu anlamda milyonlarca vatandaşı canından bezdiren fahiş kira artışlarına ve konut krizine karşı hükümetten beklenen tarihi adım geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında duyurulan 500 bin konutluk projenin en dikkat çekici detayı İstanbul gibi metropollerde hayata geçirilecek "kiralık sosyal konut" modeli oldu. Bu yeni sistemle birlikte vatandaşlar artık sadece TOKİ'den ev satın almakla kalmayacak aynı zamanda piyasa koşullarının çok altında, gelirlerine orantılı bir bedelle "devletin kiracısı" olabilecek. Peki yurt dışında "belediye evleri" olarak bilinen bu model Türkiye'de nasıl işleyecek, kimler başvurabilecek ve en önemlisi kiralar ne kadar olacak? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A haber canlı yayında bu devrim niteliğindeki projenin tüm bilinmeyenlerini anlattı.
Enflasyonu Solllayan Kira Artışları
Projenin neden bu kadar hayati olduğunu anlamak için mevcut kira krizinin boyutlarına bakmak gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde barınma, temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir harcamaya dönüştü. Mustafa Hakan Özelmacıklı, rakamlarla bu acı gerçeği gözler önüne serdi:
"Gerçekten de rakamsal açıdan baktığımızda enflasyonun üzerinde bir kira artışı var... Son bir yılda kira artışına sadece İstanbul genelinde baktığımızda %40'ın üzerinde bir kira artışının yaşandığını görüyoruz. Sadece şu an İstanbul'da ortalama kira bedelinin 35.000 TL seviyelerine çıktığını, hatta eğer bu daireler sıfır, yeni yapılmış dairelerse bu kira rakamının neredeyse 45.000 TL seviyelerine çıktığını görüyoruz." Bu rakamlar, asgari ücretli veya orta gelirli bir ailenin gelirinin büyük bir kısmını, hatta tamamını kiraya vermek zorunda kaldığını gösteriyor.
Peki, 'TOKİ Kira Uygulaması' Nedir ve Nasıl İşleyecek?
Vatandaşın en çok merak ettiği konu, "devlet kiracılığı" olarak da adlandırabileceğimiz bu sistemin nasıl işleyeceği. Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemin temel dinamiklerini adım adım açıkladı. Bu model, basit bir ev kiralama işleminden çok daha fazlasını, adeta bir sosyal destek mekanizmasını içeriyor.