DAEŞ ÜYESİNİN VİDEOSU ÖRNEK OLMUŞTU Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişinin de 2017 yılında paylaşılan bir videoda mutfakta bomba yapımını ayrıntılı şekilde anlattığı görülüyor. Söz konusu videoya DAEŞ'in Telegram hesaplarından biri üzerinden ulaşıldığı ancak ilgili grubun şu an kapatılmış olduğu öğrenildi. Yayımlandığı 2017 yılında birçok platformda dolaşıma giren video, dünya basınında da birçok kez haber olmuş. Yapılan haberlerde, 2017 yılında Manchester Stadyumu'na düzenlenen saldırıda, saldırganın bomba yapımını bu videodan öğrendiği öne sürülmüştü.

Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün (takvim foto arşiv)



TÜM DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR



ABD'de 1999 yılında katillerin "Doom" oyunu oynadığı tespit edilmişti. Bu davada oyun katilde, zihinsel bir çerçeve oluşturmuştu. Norveç'te 2011 yılında Anders Breivik, o yılların popüler oyunlarından "Modern Warfare 2" oyununu oynayarak pratik yatığını söylemişti.

"SİMÜLASYON EĞİTİMİ GİBİ"



Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar konu ile ilgili yaptığı açıklamada:



"Bunu asker veya polislerin simülasyon için kullandıkları sistemlere de benzetebiliriz. Dolayısıyla bu oyunları oynayanlar, tabii ki silah kullanma, bomba atma tekniklerini az da olsa öğreniyor. Bu tür oyunlar ne yazık ki şiddeti yöneltiyor, daha da önemlisi çocuklar gerçeklik duygusunu yitiriyor. Gerçek dünyayla sanal dünyayı karıştırdıklarından dolayı arkadaşlarına silahla, bıçakla saldıranlar ya da uçabileceğini düşünerek yüksek bir yerden atlayanlar karşımıza çıkıyor."



"EN ZORLU SINAVIMIZ"



Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir Türkiye gündemini sarsan ve suç oranlarının giderek arttığı suça sürüklenen çocukların işlediği suçlar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazısında sosyal medyadan erişilebilen içeriklerin ne boyutlarda olduğu ve denetim eksikliğine dikkat çekti. Şendir yazısında detaylı olarak şu ifadeleri kullandı:



"16 yaşında bir çocuk, okul, ev, arasında geçen bir hayata sahipken karşımıza terörist olarak çıktı.

Bir terör eğitim kampına gitmedi ama; Sosyal medya videoları sayesinde ustaca silah kullanır hale gelmiş. Beyni, dijital ortamda kanlı bir saldırıyı düzenleyecek kadar yıkanmış. Onu kullanan ve hiç yüz yüze gelmediği insanlar, ailesinin pısırık diye tanımladığı bir çocuğu ölüm makinesi haline getirmişler. Dijital çağın yeni tehlikesi El-Kaide, IŞİD kamplarına gitmeye gerek bırakmayan bu dijital terör kamplarıdır. Bu sorun sadece emniyet tedbirleriyle çözülemez. Aileler davranışlarında radikalleşme başlayan çocukları, öğretmenler, sosyal değişiklikler gözledikleri öğrencileri için emniyet yetkilileriyle temasa geçmeli. Emniyet de çocuğun ifadesini alıp, bırakmak yerine dijital takip, aileyle iş birliği halinde ev içi izleme yöntemlerini kullanarak çocukları kurtarmalı.

"HAREKETE GEÇİLMELİ"



Ulaştırma Bakanlığı da VPN kullanarak ulaşılabilen bomba yapımı, silah kullanımı gibi videoların kaynağından kaldırılması için harekete geçmeli. Sanal terör kampları dijital çağın karşımıza çıkardığı bir gerçek. Fiziken terör kamplarına gidenleri yakalamak kolay, dijital terör kampları burası en zorlu sınavımız."