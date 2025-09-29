Tekirdağ merkezli 18 ilde dolandırıcılık operasyonu! 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran 41 kişi tutuklandı

18 ilde dolandırıcılık operasyonu (Ekran görüntüsü)

❌41'i TUTUKLANDI.

❌5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

🔻Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.