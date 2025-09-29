PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ merkezli 18 ilde dolandırıcılık operasyonu! 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran 41 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesi" operasyonunda yakalanan 46 kişiden 41'inin tutuklandığını duyurdu. Yüksek kar vaadiyle 537 vatandaşın 984 milyon TL dolandırıldığını açıklayan Yerlikaya " dedi.Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.
41 TUTUKLAMA"

Tekirdağ merkezli 18 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine" yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️

❌41'i TUTUKLANDI.
❌5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

🔻Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

