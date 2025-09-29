Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor

İçerisinde pedofili ahlaksızlığını da bulunduran LGBT 'nin faaliyetlerine destek veren Eylem, başörtüsü hakkında "Okullarda çocukların başının örtülmesi çocuk istismarıdır. Sizin gerici, yobaz anlayışınıza karşı Atatürkçü, ilerici, çağdaş eğitim hakkı için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Selma Eylem (Sabah)

Elde edilen bilgilere göre Avrupa Birliği, KKTC'de 300'e yakın sendika ve STK'yı fonluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, LGBT'li Kuir Kıbrıs Derneği'ne 2019-2021 yılları arasında "Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi" kapsamında 159 bin 986 avro hibe yapan AB, Kıbrıs Toplumu Medya Merkezi'ne ise 2019-2022 yılları arasında "Kıbrıs Türk toplumunda LGBTI hakları konusunda diyalog yaratma" projesi kapsamında 280 bin 654 avro fon sağladı.