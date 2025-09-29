PODCAST CANLI YAYIN

Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor

KKTC’de başörtüsü düşmanlığı giderek artarken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. AB’nin fonladığı KKTC’de faaliyet gösteren Kuir Kıbrıs Derneği lise öğrencilerine yönelik eşcinsel içerikli faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

Okullarda başörtüsünün yasaklanması yönünde çağrılar yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS), AB fondaşı Kuir Kıbrıs Derneği'nin LGBT faaliyetlerine destek verdiği ortaya çıkarken, Sendika Başkanı Selma Eylem'in başörtüsü hakkında yaptığı açıklama ise tepki çekti.

İçerisinde pedofili ahlaksızlığını da bulunduran LGBT'nin faaliyetlerine destek veren Eylem, başörtüsü hakkında "Okullarda çocukların başının örtülmesi çocuk istismarıdır. Sizin gerici, yobaz anlayışınıza karşı Atatürkçü, ilerici, çağdaş eğitim hakkı için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Elde edilen bilgilere göre Avrupa Birliği, KKTC'de 300'e yakın sendika ve STK'yı fonluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, LGBT'li Kuir Kıbrıs Derneği'ne 2019-2021 yılları arasında "Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi" kapsamında 159 bin 986 avro hibe yapan AB, Kıbrıs Toplumu Medya Merkezi'ne ise 2019-2022 yılları arasında "Kıbrıs Türk toplumunda LGBTI hakları konusunda diyalog yaratma" projesi kapsamında 280 bin 654 avro fon sağladı.

Fonlanan dernekler arasında İnsan Hakları Platformu Derneği de bulunuyor. LGBT hakları adı altında faaliyetler yürüten ve terör devleti İsrail destekçisi olduğu bilinen derneğe, AB tarafından 700 bin avroyu aşkın fon sağlandı.

TEKNOFEST'E DE KARŞI ÇIKMIŞTI
Söz konusu isim, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e de karşı çıkmıştı. TEKNOFEST'i çağdaş, bilimsel ve laik eğitime karşı bir tehdit olarak gören Eylem, öğretmenlere görev almama ve festivale katılacak öğrencilere eşlik etmemeye çağırmıştı.

