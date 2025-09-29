CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"

CHP'deki şaibeli kurultay ve kongre tartışmaları partiyi adeta iç savaşa sürükledi. Özgür Çelik'in seçimlerde şaibe gerekçesiyle İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Gürsel Tekin'in atanmasıyla fitili ateşlenen kriz, partiden ihraçlarla daha da büyüdü.
TEKİN VE YARKADAŞ PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 isim disiplin kararıyla CHP'den atılırken, taraflar arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüştü.
BAŞARIR İKİ İSMİ HAİN İLAN ETTİ
Tekin ve Yarkadaş yargısız infaz yapıldığını belirterek ihraç kararlarına tepki gösterirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iki ismi hedef aldı. Adapazarı'nda yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaştı. Zehir zemberek ifadeler kullanan Başarır, "Partimize darbe yapmak isteyen dahili ve harici hainlere sesleniyorum: Biz; Bandırma Vapuru'na binen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Sevr'i yırtıp Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü'nün, Milliyetçiliği Beşparmak Dağları'na yazan Bülent Ecevit'in partisiyiz! Biz halkız, biz milletiz! Ne saray saltanatı, ne emperyal oyunlar bizi korkutamaz! Dimdik ayaktayız! Biz korkmuyoruz!" diyerek yolsuzluk çetelerini savundu partinin emekçi isimlerini hedef aldı.
"ÇOK ZIPLADIN HADDİNİ AŞTIN"
Başarır'ın sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Tekin, "Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın — sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…" ifadelerini kullandı.
CHP'li fondaşların günlerdir kendisine saldırdığını belirten Tekin, "Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk. Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz. O zaman hodri meydan! El mi yaman, bey mi?" dedi.