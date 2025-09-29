PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"

CHP’deki şaibeli kurultay ve kongre tartışmaları partiyi adeta iç savaşa sürükledi. İl Başkanlığı'na atanan ve partiden yargısız infazla ihraç edilen Gürsel Tekin, kendisini hain ilan ederek hedef alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı topa tuttu. Tekin, "Sen Bandırma Vapuru’na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın." diyerek yolsuzluk çetesini savunan Başarır'a sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"

CHP'deki şaibeli kurultay ve kongre tartışmaları partiyi adeta iç savaşa sürükledi. Özgür Çelik'in seçimlerde şaibe gerekçesiyle İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Gürsel Tekin'in atanmasıyla fitili ateşlenen kriz, partiden ihraçlarla daha da büyüdü.

TEKİN VE YARKADAŞ PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 isim disiplin kararıyla CHP'den atılırken, taraflar arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Ali Mahir Başarır Tekin ve Yarkadaş'ı hedef aldı. (Ekran görüntüsü)Ali Mahir Başarır Tekin ve Yarkadaş'ı hedef aldı. (Ekran görüntüsü)


BAŞARIR İKİ İSMİ HAİN İLAN ETTİ

Tekin ve Yarkadaş yargısız infaz yapıldığını belirterek ihraç kararlarına tepki gösterirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iki ismi hedef aldı. Adapazarı'nda yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaştı. Zehir zemberek ifadeler kullanan Başarır, "Partimize darbe yapmak isteyen dahili ve harici hainlere sesleniyorum: Biz; Bandırma Vapuru'na binen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Sevr'i yırtıp Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü'nün, Milliyetçiliği Beşparmak Dağları'na yazan Bülent Ecevit'in partisiyiz! Biz halkız, biz milletiz! Ne saray saltanatı, ne emperyal oyunlar bizi korkutamaz! Dimdik ayaktayız! Biz korkmuyoruz!" diyerek yolsuzluk çetelerini savundu partinin emekçi isimlerini hedef aldı.

Gürsel Tekin'in paylaşımları (Takvim.com.tr)Gürsel Tekin'in paylaşımları (Takvim.com.tr)


"ÇOK ZIPLADIN HADDİNİ AŞTIN"

Başarır'ın sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Tekin, "Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın — sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…" ifadelerini kullandı.

CHP'li fondaşların günlerdir kendisine saldırdığını belirten Tekin, "Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk. Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz. O zaman hodri meydan! El mi yaman, bey mi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (AA)CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (AA)

AĞZINIZDAN DÖKÜLENLER ÇAMUR DEĞİL, LAĞIM OLMUŞ!

Tekin, "Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız? "Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim" derler… Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar. O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş! Biz susunca sustuğumuzu sandınız. Ama unutmayın: CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır." sözleriyle Başarır'ı yerden yere vurdu.


AKILLARINCA ROL KESİYOR; ZIPLADIKÇA ZIPLIYORLAR…

CHP'den ihraç edilen Barış Yarkadaş ise, yolsuzluk çetesini kalkan olan CHP'li Başarır'ı iddialara cevap vermek yerine bağırarak hedef şaşırttığını belirtti. Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'ın, ERTAN YILDIZ'ın, ADEM SOYTEKİN'in ve bilumum itirafçının arkadaşları kongrelerde yine tek kale maç yapıyor; akıllarınca rol kesiyor; zıpladıkça zıplıyorlar… Aslında size cevap vermeye bile değmez Aziz İhsan'ın arkadaşları…

Sizin muhatabınız Aziz İhsan ve onun ithamlarıdır…

Cevap vermek yerine hedef şaşırtmaya çalışıyor ve avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz.

Neden mi? Nedeni çok basit! Çünkü SUÇLULARIN TELAŞI içindesiniz! Çok bağırarak suçlarınızın üstünü örtebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Allah kimseyi Aziz İhsan'ın suçlarına ortak olacak hale düşürmesin…

Allah kimseyi Adem Soytekin'e cevap veremeyecek hale getirmesin… Allah kimseyi sizin düştüğünüz çukura düşürmesin… Tek bir gece bile huzur içinde uyuyamıyorsunuz. Tek bir gününüz bile neşe içinde geçmiyor..

"Acaba nerede ne patlayacak?" diye korkuyla yaşıyorsunuz. Çünkü suçlarınızı en iyi siz biliyorsunuz! 102 yıllık çınarımızın yapraklarını sararttınız. O çınara pisliklerinizi bulaştırdınız. Şimdi pisliklerinizi örtmek için bağırıyor çağırıyor, çırpındıkça çırpınıyorsunuz.

Bu neyin telaşı? Bu neyin korkusu? Bağırtın daha çok bağırın… Bataklığa gömülürken elini havaya kaldırıp feryat edenlere benziyorsunuz. Sizi acıyarak ve iğrenerek izliyoruz."

CHPnin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekinden sonra yeni ihraçlar yoldaCHPnin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekinden sonra yeni ihraçlar yolda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
Türk Telekom
Şarkıcı Güllü o odada ne gördü? Kaza mı cinayet mi? Akıllarda soru işareti yaratan detay
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"