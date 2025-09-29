Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla gösterdiği çabayı ve liderliği takdir etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla gösterdiği çabayı ve liderliği takdir etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı. (X)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı. (X)

Başkan Erdoğan Türkçe ve ingilizce olarak yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan. (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Erdoğan. (Takvim.com.tr arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler söyledi.

Trump, basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde Erdoğan'dan "dostum" diyerek bahsetti ve şu ifadeleri kullandı: "Güçlü lider Erdoğan'ı ağırladım. Çok iyi bir adam. Ona da teşekkür ederim."

