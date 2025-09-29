Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla gösterdiği çabayı ve liderliği takdir etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı. (X)

Başkan Erdoğan Türkçe ve ingilizce olarak yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.