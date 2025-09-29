Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum

Başkan Erdoğan ve Donald Trump. (AA)

DAHA ÖNCE DE ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Öte yandan Trump, 7 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırladığı soykırımcı Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." demişti.

"BAŞKA KİMSENİN YAPAMADIĞI BİR ŞEYİ YAPTI"

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.