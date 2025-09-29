Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik görüşme ve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısını dünya yakından takip etti.
TRUMP'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL ÖVGÜ
Görüşmeyi "bugün barış için tarihi bir gün" olarak nitelendiren Donald Trump'ın açıklamalarında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler dikkat çekti.
"KENDİSİ DOSTUM"
ABD Başkanı Trump, basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde Başkan Erdoğan'dan "dostum" diyerek bahsetti ve "Çok güçlü ve iyi bir adam. Ona da teşekkür ederim." dedi.