Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Beyaz Saray'da bir araya gelmesiyle dünyanın gözü ortak basın toplantısına çevrildi. "Bugün barış için tarihi bir gün" olarak nitelendiren Donald Trump, açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerde bulundu. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Donald Trump, "Kendisi benim dostum. Çok güçlü ve iyi bir adam" dedi. Öte yandan Trump, 7 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırladığı soykırımcı Netanyahu ile görüşmesinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik görüşme ve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısını dünya yakından takip etti.

Donald Trump ve Netanyahu. (EPA)Donald Trump ve Netanyahu. (EPA)

TRUMP'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL ÖVGÜ

Görüşmeyi "bugün barış için tarihi bir gün" olarak nitelendiren Donald Trump'ın açıklamalarında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler dikkat çekti.

Donald Trump. (Reuters)Donald Trump. (Reuters)

"KENDİSİ DOSTUM"

ABD Başkanı Trump, basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde Başkan Erdoğan'dan "dostum" diyerek bahsetti ve "Çok güçlü ve iyi bir adam. Ona da teşekkür ederim." dedi.

Başkan Erdoğan ve Donald Trump. (AA)Başkan Erdoğan ve Donald Trump. (AA)

DAHA ÖNCE DE ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Öte yandan Trump, 7 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırladığı soykırımcı Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." demişti.

"BAŞKA KİMSENİN YAPAMADIĞI BİR ŞEYİ YAPTI"
ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.

Başkan Erdoğan ve Donald Trump. (AA)Başkan Erdoğan ve Donald Trump. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN: ZİYARET FEVKALADENİN FEVKİNDE BAŞARILI GEÇTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ABD ziyaretinin fevkaladenin fevkinde başarılı geçtiğini vurgulayarak, İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayii konuları başta olmak üzere, birçok hususu Trump ile dostane bir ortamda ele aldıklarını açıkladı.

