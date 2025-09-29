PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı

Trump’ın Gazze barış planı haritası yayımlandı: İsrail ordusunun aşamalı çekilişi öngörülüyor, son aşamada “güvenli bölge” kurulacak. Ancak plan, Mısır sınırındaki stratejik Philadelphia Koridoru’nun İsrail’in kontrolünde kalmasını içeriyor. Uzmanlar, bu şartın Hamas tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi gündemiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, görüşme öncesi gazetecilerin "İsrail ile Hamas arasında çatışmaları bitirecek bir anlaşmaya varılabilir mi?" sorusuna olumlu yanıt verdi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgiye göre Trump'ın "kapsamlı Gazze barış planı" çerçevesinde hazırlanan resmi Gazze haritası da kamuoyuna sunuldu. Haritada mavi hat İsrail ordusunun mevcut kontrol hattını, sarı hat ilk geri çekilme hattını, kırmızı hat ikinci geri çekilme hattını gösteriyor. En sondaki çizgili bölge ise üçüncü aşamada oluşturulacak İsrail "güvenli bölgesi" olarak tanımlanıyor.

Plana göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'den kademeli çekilmesi öngörülürken, Mısır sınırındaki Filadelfi (Philadelphia) Koridorunun İsrail kontrolünde kalması planlanıyor. Bölge kaynakları, Hamas'ın bu düzenlemeyi kabul etmesinin beklenmediğini belirtiyor.

HAMAS'TAN TRUMP'IN PLANINA TEPKİ: İSRAİL'İN VİZYONUNA YAKIN

Üst düzey Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi: "Trump'ın planı duyurulmadan önce bize bilgi verilmedi." "Planın şartları, İsrail'in vizyonuna yakın." "Trump planı ne bize ulaştı, ne de başka bir Filistinli gruba.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Merdavi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merdavi, "Trump'ın planı duyurulmadan önce bize herhangi bir bilgi verilmedi" dedi. Planın şartlarının İsrail'in vizyonuna yakın olduğunu savunan Hamas yetkilisi, "Trump planı ne bize ulaştı, ne de başka bir Filistinli gruba iletildi" ifadelerini kullandı.

Philadelphia Koridoru (AA)Philadelphia Koridoru (AA)

PHİLADELPHİA KORİDORU NEDİR?

Philadelphia Koridoru, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Rafah sınır hattında yaklaşık 14 kilometrelik dar bir şerit için kullanılan addır.

Bu koridor, 1979 Mısır-İsrail Barış Anlaşması'nda (Camp David) özel olarak düzenlenmiştir.

İsrail ordusunun 2005'te Gazze'den çekilmesine kadar kontrolü İsrail'deydi; daha sonra Mısır ile Filistin Yönetimi arasında güvenlik koordinasyonuna bırakıldı.

Koridor, tünel kaçakçılığı, silah geçişi ve militan hareketliliği nedeniyle her zaman kritik bir güvenlik bölgesi olmuştur.

Bugün hâlâ Gazze'nin dış dünyayla bağlantısında stratejik önem taşıyor.

