



TAKVİM.COM.TR ANKARA'DAKİ KONSER VURGUNUNU YAZMIŞTI



Operasyona sebep olan iddialar yeni değil... Takvim.com.tr söz konusu vurgunu geçtiğimiz yıl gündeme getirdi. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?



Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme geldi

Bazı sanatçılar bahse konun rakamları almadıklarını iddia ederken ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.

YAVAŞ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI



Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki vurgunu açık etti. Daha sonra 11 Kasım 2024'te kameralar karşısına geçerek konser vurgununu itraf etmek zorunda kalan Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konserine 69 değil 45 milyon TL harcandığını savunmasını yaptı.