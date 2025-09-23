PODCAST CANLI YAYIN

Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser vurgunu operasyonunda çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Mansur Yavaş'ın 2019'da açıkladığı etkinlik ödemesi rakamları ile gerçek tutar farklı çıktı. O dönem 18 etkinliğe 214 bin 900 dolar ödeme yaptığını söyleyen Yavaş'ın etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğu ortaya çıktı.  Açıklanan rakamların ihale kayıtlarıyla uyuşmaması "CHP'li ABB bu paralar ne yaptı?" sorunu akıllara getirdi. Böylelikle ABB'deki kamu zararının bir ayağı tescillenmiş oldu.

CHP'nin karıştığı yolsuzluk ve vurgun iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi.

154 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

759 milyon TL'lik toplam ödemenin yalnızca yüzde 20'sinin sanatçılara gittiği, geri kalan yüzde 80'lik kısmın ise akrabalık bağı bulunan yüklenici firmalar arasında paylaştırıldığı ortaya çıktı. Bazı ödemelerin sahte faturalarla restoranlara ve şahsi hesaplara aktarıldığı, ABB iştiraklerinin faaliyet dışı hizmetler üzerinden milyonluk faturalar düzenlediği tespit edildi.



219 BİN DOLAR DEDİ... 761 BİN DOLAR ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında belediye tarafından yalnızca 18 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinlikler için toplam 214 bin 900 dolar ödeme yapıldığını açıkladı.

Yavaş, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ait ihale kayıtları incelendiğinde gerçek tutarın bunun 3 katından fazla olduğu ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu'nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğunu ortaya çıktı.



İHALE BELGELERİNDE MİLYONLUK HARCAMALAR

Elde edilen belgelerde, yalnızca dört büyük organizasyon için yapılan harcamaların dolar karşılıkları şu şekilde:

• Belmek Sergisi Düzenlenmesi İşi – 13 Haziran 2019 – 190.000 TL (32.258 $)

• Akçay ve Akçakoca Kampları Tatil Organizasyonu – 24 Haziran 2019 – 2.854.580 TL (489.636 $)

• Evlendirilme Organizasyonu – 29 Temmuz 2019 – 1.071.133 TL (190.593 $)

• Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlamaları – 18 Aralık 2019 – 294.000 TL (49.495 $)

İDDİA VE BELGELER ARASINDA FARK

Yavaş'ın "2019'da yalnızca 214.900 $ ödendi" şeklindeki beyanı ile ihale belgelerindeki rakamlar arasında yarım milyon dolardan fazla fark bulunuyor.

Kamuoyunda, "Yavaş'ın açıkladığı rakamlar neden ihale kayıtlarıyla örtüşmüyor?" sorusu dile getiriliyor.
TAKVİM.COM.TR ANKARA'DAKİ KONSER VURGUNUNU YAZMIŞTI

Operasyona sebep olan iddialar yeni değil... Takvim.com.tr söz konusu vurgunu geçtiğimiz yıl gündeme getirdi. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?

Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme geldi
Bazı sanatçılar bahse konun rakamları almadıklarını iddia ederken ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.

YAVAŞ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki vurgunu açık etti. Daha sonra 11 Kasım 2024'te kameralar karşısına geçerek konser vurgununu itraf etmek zorunda kalan Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konserine 69 değil 45 milyon TL harcandığını savunmasını yaptı.



Yavaş aynı toplantıda sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Ödemelerin toplamının 330 milyon lirayı aştığı anlaşıldı. Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş'in 2 konser düzenlendiğini, Gündeş'e 4 milyon 750 bin lira verildiğini anlattı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'nin konser maliyetinin ise 78 milyon 500 bin TL olduğunu öne sürdü.

Tan Taşçı'ya da 30 Ağustos konseri için 41 Milyon 950 bin lire ödendiğinin belgesini yayınladı.

O dönem CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

