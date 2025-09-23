154 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI
ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.
759 milyon TL'lik toplam ödemenin yalnızca yüzde 20'sinin sanatçılara gittiği, geri kalan yüzde 80'lik kısmın ise akrabalık bağı bulunan yüklenici firmalar arasında paylaştırıldığı ortaya çıktı. Bazı ödemelerin sahte faturalarla restoranlara ve şahsi hesaplara aktarıldığı, ABB iştiraklerinin faaliyet dışı hizmetler üzerinden milyonluk faturalar düzenlediği tespit edildi.
219 BİN DOLAR DEDİ... 761 BİN DOLAR ÇIKTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında belediye tarafından yalnızca 18 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinlikler için toplam 214 bin 900 dolar ödeme yapıldığını açıkladı.
Yavaş, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ait ihale kayıtları incelendiğinde gerçek tutarın bunun 3 katından fazla olduğu ortaya çıktı.
Kamu İhale Kurumu'nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile 761.982 dolar tutarında olduğunu ortaya çıktı.
İHALE BELGELERİNDE MİLYONLUK HARCAMALAR
Elde edilen belgelerde, yalnızca dört büyük organizasyon için yapılan harcamaların dolar karşılıkları şu şekilde:
• Belmek Sergisi Düzenlenmesi İşi – 13 Haziran 2019 – 190.000 TL (32.258 $)
• Akçay ve Akçakoca Kampları Tatil Organizasyonu – 24 Haziran 2019 – 2.854.580 TL (489.636 $)
• Evlendirilme Organizasyonu – 29 Temmuz 2019 – 1.071.133 TL (190.593 $)
• Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlamaları – 18 Aralık 2019 – 294.000 TL (49.495 $)
İDDİA VE BELGELER ARASINDA FARK
Yavaş'ın "2019'da yalnızca 214.900 $ ödendi" şeklindeki beyanı ile ihale belgelerindeki rakamlar arasında yarım milyon dolardan fazla fark bulunuyor.
Kamuoyunda, "Yavaş'ın açıkladığı rakamlar neden ihale kayıtlarıyla örtüşmüyor?" sorusu dile getiriliyor.