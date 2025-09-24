Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, aralarında gümrük çalışanları ve 1 danışmanlık şirketi sahibinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, veri satıcısı yabancı firmalara para gönderen ülkemizdeki yerleşik firmaları da mercek altına aldı. Buna göre, 15 Haziran 2020-22 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye 'deki kişi ve kuruluşlardan Uzakdoğu'daki veri hırsızlığıyla elde ettikleri bilgi[1]eri satan şirketlere gerçekleştirilen para transferlerini inceledi.

Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun (takvim foto arşiv)



4 YILDA 3 MİLYON DOLAR



Sabah'ta yer alan habere göre, toplamda 464 kişi veya firmanın, veri hırsızlığı sonucu elde edilen verilerin yayınlandığı Uzakdoğulu şirketlere 4 yılda yaklaşık 3 milyon dolar aktardığını saptadı. Bu kişi ve firmalar söz konusu Uzakdoğulu şirketlere aktarılan bu miktarı açıklayamadı. Ticaret Bakanlığı müfettişleri hazırladıkları raporla, ülkemizdeki firmaların veri hırsızlığından elde ettikleri verileri satın almasının önüne geçilebilmesi için de ayrıntılı tedbirler alınması gerektiği vurgulandı. Ülkemizdeki firmalara bu tür eylemlere dahil olmamaları, aksi yönde davranmaları halinde her türlü idari ve cezai tedbirlerin alınacağı hususlarını içeren bir genelge yayınlanmasının uygun ve gerekli olduğu vurgulandı.

TİCARET BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI



Raporda, geçtiğimiz nisana kadar halen bazı firmaların az da olsa yine aynı şekilde para transferlerine rastlandığı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, müfettişlerin taleplerini dikkate alarak çalıntı verileri yurtdışından transfer etmeye çalışan firmalar için cezai ve idari yaptırım uygulanması amacıyla hazırlanacak genelge için çalışıyor.

