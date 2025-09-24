İzmir Karşıyaka'da işçiler yeniden eyleme başladı: Vatandaşlar oluşan çöp dağlarına isyan etti

Oluşan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.



CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.



'MASKESİZ GEZEMEYECEĞİZ ARTIK' Karşıyaka'da yaşayan Hatice Akmaz (58) "Karşıyaka'nın her yeri çöp içinde. Berbat bir görüntü var. Yolda yürümeye bile utanıyorum. Artık temiz yer görmek istiyorum. Sahil, çarşı her yer çöp. Karşıyaka'yı temiz görmek istiyorum. Böyle giderse maskesiz gezemeyeceğiz. Her tarafta fareler de var artık" dedi.





Mavişehir'de yaşayan Selma Sapmaz (62) de "Site dışına çıkardığımız çöpler de alınmamış. Her yer çöp içinde. Bu durum sağlık açısından çok kötü. Az önce biriken çöpe bastım kayıp düşecektim" diye konuştu.

