PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Karşıyaka'da işçiler yeniden eyleme başladı: Vatandaşlar oluşan çöp dağlarına isyan etti

CHP'li İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyesi ve Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle yeniden iş bırakma eylemi kararı aldı.Eylemin ardından Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler yığınlar oluşturdu.

Giriş Tarihi:
İzmir Karşıyaka'da işçiler yeniden eyleme başladı: Vatandaşlar oluşan çöp dağlarına isyan etti

Oluşan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.

'MASKESİZ GEZEMEYECEĞİZ ARTIK'

Karşıyaka'da yaşayan Hatice Akmaz (58) "Karşıyaka'nın her yeri çöp içinde. Berbat bir görüntü var. Yolda yürümeye bile utanıyorum. Artık temiz yer görmek istiyorum. Sahil, çarşı her yer çöp. Karşıyaka'yı temiz görmek istiyorum. Böyle giderse maskesiz gezemeyeceğiz. Her tarafta fareler de var artık" dedi.

CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.

"HER YER ÇÖP İÇİNDE"
Mavişehir'de yaşayan Selma Sapmaz (62) de "Site dışına çıkardığımız çöpler de alınmamış. Her yer çöp içinde. Bu durum sağlık açısından çok kötü. Az önce biriken çöpe bastım kayıp düşecektim" diye konuştu.

CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.CHP'li Karşıyaka ilçesinin çöp krizi hala çözülemedi.

'İŞLERİMİZİ DE ETKİLİYOR'

Karşıyaka Çarşısı'nda esnaf olan Tuğba Tavaz (35), "Bir vatandaş olarak çöplerin toplanmamasını hoş bulmuyorum, buraya yakışmıyor. En kısa sürede çözüm bulunmasını istiyorum. Zor durumdayız. Büyük bir sorun. Esnaf olarak işlerimizi de etkiliyor. Çünkü kimse böyle bir ortamda alışveriş yapmaya gelmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Karşıyakada çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlara İçişleri Bakanlığından incelemeİzmir Karşıyakada çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlara İçişleri Bakanlığından inceleme
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi'ne "durdurma" kararı! TAKVİM belgesine ulaştı | CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!