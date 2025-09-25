PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu yasal düzenlemeler için düğmeye basıyor

Terörsüz Türkiye Komisyonu TBMM’deki 12. Toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda düşünce kuruluşları dinlenildi. Komisyon diğer sivil toplum kuruluşlarını da dinledikten sonra yasal düzenlemeler için TBMM’ye teklif sunacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12'nci toplantısını yaptı ve düşünce kuruluşlarını dinledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze için yaptığı konuşmanın tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan gruplar ise raporlarını sundu.

EKİM AYINDA BAŞLIYOR: Sabah'ta yer alan habere göre, Komisyon diğer sivil toplum kuruluşlarını da dinledikten sonra ekim ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu'na iletilecek tekliflerin, gerek yasal düzenlemelerin gerek komisyonun çalışma raporunun hazırlığını yapacağız.

SETA'DAN 7 MADDELİK ÖNERİ: SETA Dış Politikalar Direktörü Murat Yeşiltaş, "Tarihsel bir eşikteyiz. Terör örgütünün feshi, silah bırakma kararı süreçte kritik bir kazanım. Şiddetin siyaset olmaktan çıkması anlamına gelir. Sadece örgütün bitmesi değil aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi, kalkınma ve refaha daha fazla odaklanabilmesi anlamına gelir" dedi.

DESTEK VE BEKLENTİ FARKLI: Toplantıya katılan kuruluş temsilcilerinin hemen hepsi "Vatandaşın sürece desteği yüksek, ancak 'Süreç başarıyla sonuçlanır' diyenlerin oranının az" olduğunun altını çizdi.

YÜZDE 96 'VATANIM' DİYOR: GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Araştırmamıza göre 'Türkiye benim vatanım' diyenlerin oranı yüzde 96, 'Türk-Kürt kardeştir' diyenler yüzde 88, 'Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum' diyenler 95" dedi.

