Terörsüz Türkiye Komisyonu yasal düzenlemeler için düğmeye basıyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12'nci toplantısını yaptı ve düşünce kuruluşlarını dinledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze için yaptığı konuşmanın tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu (AJANSLAR) Toplantıya katılan gruplar ise raporlarını sundu. EKİM AYINDA BAŞLIYOR: Sabah'ta yer alan habere göre, Komisyon diğer sivil toplum kuruluşlarını da dinledikten sonra ekim ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu'na iletilecek tekliflerin, gerek yasal düzenlemelerin gerek komisyonun çalışma raporunun hazırlığını yapacağız.