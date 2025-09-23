CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine

Kurultaya iptal davası 24 Ekim'e ertelenen, 21 Eylül'de de "blok liste" dayatmasıyla "şaibeden aklanma kurultayı" yapan CHP 'de tasfiye operasyonunun düğmesine basıldı. Parti yönetimi 39. Olağan Kongre'ye gidilen süreç ve devam eden davaları göz önünde bulundurarak çatlak sesleri faşist yöntemlerle kesmeye niyetlendi. ÖZEL MUHALİF TÜM SESLERİ KESMEK İSTİYOR Parti içindeki muhalif tüm seslere yönelik sert bir tutum takınıyor. Özellikle kendileri aleyhindeki mahkeme kararlarına uyan, davanın içeriğine ilişkin konuşan ve parti yönetimini eleştiren isimlere karşı hızla harekete geçilerek ihraç süreci başlatılıyor.





SON HALKA BERHAN ŞİMŞEK



Bu kapsamda CHP, İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.



BERHAN ŞİMŞEK KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ



Gürsel Tekin ile birlikte bir basın açıklaması yapan Berhan Şimşek, 'Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir' ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU, BEN SENİN ABİNİM, İLÇE BAŞKANLIĞINI YAPTIM"



Berhan Şimşek, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir. Sayın İmamoğlu, ben senin abinim, İlçe Başkanlığını yaptım. Beraber çalıştık ayrıca tanışırız. Tatillere gittik, çocuklarımızla abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İkincisi partim için üçüncüsü ülkem için geldim buraya.

Yazılan çizilen ortaya dökülenlerden eğer herhangi bir şey çıkmayacaksa beni cezaevinde genel başkan seçelim. Bunlardan bir şey çıkmayacaksa gel seni genel başkan seçelim.

Kamuoyunun arkamıza alırız daha etkin bir şekilde hakkımızı savunuruz. Ama dedim eğer bu yazılan çizilenlerden ortaya bir şey çıkacaksa şu anki durumda İmamoğlu olarak seni, kurum olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesini bağlar. Ama CHP Genel Başkanı olduktan sonra bunlar ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem dedim. Bana tek cevabı şu oldu. Özgür'ü tartışmayalım konuşmayalım dedi. Ben bunu da yaptım."

"Televizyonlara çıkmıyorum değerli arkadaşlar, özellikle katılmıyorum sizin de bilginiz dahilinde önceden haftada iki gün çıkıyordum anlatıyorduk. Gürsel beyin bu sürecinden sonra basında çıktı. Sayın eski il başkanları Gürsel beyle beraber ile gelecekler. Arkadaşlarla değerlendirme yaptım bu doğru bir şey olmadı.

"BİZ EMEK VERİRKEN BAZILARI ECZANEDE REÇETE YAPIYORDU"



Kanun, yasa böyle bir görev vermiştir Sayın Gürsel Tekin'e. Bizim burada yapmamız gereken asli görevimiz bu binada bizim terimiz var, emeğimiz var, biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu."