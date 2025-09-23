Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine

Kurultaya iptal davası 24 Ekim'e ertelenen, 21 Eylül'de de "blok liste" dayatmasıyla "şaibeden aklanma kurultayı" yapan CHP'de tasfiye operasyonunun düğmesine basıldı.



Parti yönetimi 39. Olağan Kongre'ye gidilen süreç ve devam eden davaları göz önünde bulundurarak çatlak sesleri faşist yöntemlerle kesmeye niyetlendi.



ÖZEL MUHALİF TÜM SESLERİ KESMEK İSTİYOR



Parti içindeki muhalif tüm seslere yönelik sert bir tutum takınıyor. Özellikle kendileri aleyhindeki mahkeme kararlarına uyan, davanın içeriğine ilişkin konuşan ve parti yönetimini eleştiren isimlere karşı hızla harekete geçilerek ihraç süreci başlatılıyor.





SON HALKA BERHAN ŞİMŞEK



Bu kapsamda CHP, İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.



BERHAN ŞİMŞEK KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ



Gürsel Tekin ile birlikte bir basın açıklaması yapan Berhan Şimşek, 'Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, BERHAN ŞİMŞEK'TEN ÖZGÜR ÖZEL İÇİN NE İSTEDİ?



Berhan Şimşek, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir. Sayın İmamoğlu, ben senin abinim, İlçe Başkanlığını yaptım. Beraber çalıştık ayrıca tanışırız. Tatillere gittik, çocuklarımızla abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İkincisi partim için üçüncüsü ülkem için geldim buraya.

Yazılan çizilen ortaya dökülenlerden eğer herhangi bir şey çıkmayacaksa beni cezaevinde genel başkan seçelim. Bunlardan bir şey çıkmayacaksa gel seni genel başkan seçelim.

Kamuoyunun arkamıza alırız daha etkin bir şekilde hakkımızı savunuruz. Ama dedim eğer bu yazılan çizilenlerden ortaya bir şey çıkacaksa şu anki durumda İmamoğlu olarak seni, kurum olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesini bağlar. Ama CHP Genel Başkanı olduktan sonra bunlar ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem dedim. Bana tek cevabı şu oldu. Özgür'ü tartışmayalım konuşmayalım dedi. Ben bunu da yaptım."

"Televizyonlara çıkmıyorum değerli arkadaşlar, özellikle katılmıyorum sizin de bilginiz dahilinde önceden haftada iki gün çıkıyordum anlatıyorduk. Gürsel beyin bu sürecinden sonra basında çıktı. Sayın eski il başkanları Gürsel beyle beraber ile gelecekler. Arkadaşlarla değerlendirme yaptım bu doğru bir şey olmadı.





"BİZ EMEK VERİRKEN BAZILARI ECZANEDE REÇETE YAPIYORDU"



Kanun, yasa böyle bir görev vermiştir Sayın Gürsel Tekin'e. Bizim burada yapmamız gereken asli görevimiz bu binada bizim terimiz var, emeğimiz var, biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu."







"PARTİYİ PAVYONA DÜŞÜRDÜK, MASALARA, ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞÜRDÜK"



"Bizim asli görevimiz büyüğümüz olarak Ali Özcan abi, Özgür Çelik kardeşimizden bir randevu alsın. Bu işi barışa getirelim. Partiyi pavyona düşürdük, masalara, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik. Ali abiyle buluştuk. Buraya geleceğiz ziyarete. Ali abi dedi ki, 'şimdi bir şey söyleyeceğim öfkeleneceksin?' 'Nedir abi' dedim, Bana randevu verdiler. Sana randevu yok. Niye Genel Başkan adayı olmuşum.

Benim adaylığımla ilgili benden bahsettiler. Bende mesaj attım arkadaşların böyle bir çağrısı var ben de değerlendiriyorum diye. Ondan sonra buna karar vereceğiz diye. Ali abiyle olan il ziyaretimizde Barış'la olan programa bağlandı. Ali abiyi kabul ettiler bizi kabul etmediler dedim. Bunun ötesinde bir tek yerde partinin aleyhine tek bir söz ağzımdan çıkmadı benim.

Dur durak bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. Niye? Gelir aday olursa... Tedbirli kesin ihraç kararı ile tüzüğün 68 B bendinden ben aday olamıyorum."







GÜRSEL TEKİN'İN A TAKIMINA İHRAÇ KISKACI



Disiplin süreçleri, özellikle son dönemde Gürsel Tekin ve destekçilerine yönelik olarak yoğunlaştı.



Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ile toplantı yapan eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Ayrıca Tekin'e yakınlığı ile bilinen CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik hakkında da kısa süre önce tedbirli ihraç süreci başlatıldı.



Tekin'in İzmir'deki en yakın çalışma arkadaşlarından olan eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu için de aynı şekilde tedbirli ihraç sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Ay başında mahkeme kararıyla Tekin ile birlikte CHP İstanbul il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da disipline sevk edilmiş, ardı arkası kesilmeyen tehditler ve baskılar sebebiyle Babacan ile Gürbüz yönetimden çekilmek zorunda kalmıştı.

GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ HAZIRLIĞI



Gürsel Tekin'e yönelik ihraç süreci, 26 Eylül'deki YDK toplantısında ele alınacak. Yine bu toplantıda, CHP yönetimine muhalif tutumuyla bilinen ve şaibeli kurultay davasına ilişkin haberleriyle ön plana çıkan Gazeteci Barış Yarkadaş'ın ihracı da değerlendirilecek. İki ismin de ihracının resmiyet kazanması bekleniyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET EDENİ İHRAÇ EDİN" DEDİ... KENDİ İHRAÇ LİSTESİNE GİRDİ



Şaibeli kurultay davasına yönelik olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç edilmesi için CHP Genel Merkezi'ne dilekçe veren CHP'li Gazeteci Mustafa Yavuz da ihraç talebiyle disipline gönderilen isimler arasında yer alıyor.



CHP'nin önceki gün yapılan olağanüstü kurultayı için iptal davası açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt da parti disiplinin zedeleyen eylemlerden dolayı tedbirli olarak ve 'kesin ihraç talebiyle' YDK'ya sevk edildi.