PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! AK Parti'den CHP'nin Bayrampaşa'daki irade gaspına dava!

Son dakika haberi! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! AK Parti'den CHP'nin Bayrampaşa'daki irade gaspına dava!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtıklarını bildirdi.

AK Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)AK Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ DAVA AÇTIK

İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasbeden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

Bayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecekBayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek'e yazdı: "Filistin'i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır"
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Türk Telekom
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
58 yıl aradan sonra BM’de konuşacak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıktı duruşma 23 Şubat'a ertelendi
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?