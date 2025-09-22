Sıra düşünce kuruluşlarında... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir kez daha toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

KOMİSYON 12'NCİ KEZ TOPLANIYOR

Bu kapsamda 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 12. toplantısını yapacak olan komisyon düşünce kuruluşlarını dinleyecek.