Sıra düşünce kuruluşlarında... Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir kez daha toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurultan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek. İşte toplantıya katılacak kuruluşlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

KOMİSYON 12'NCİ KEZ TOPLANIYOR
Bu kapsamda 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 12. toplantısını yapacak olan komisyon düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak (Fotoğraf: DHA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak (Fotoğraf: DHA)

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komisyon'un 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.

KOMİSYONDA DİNLENECEK KURULUŞLAR
Komisyonun birinci oturumunda, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcilerinin dinleneceği belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun ikinci oturumunda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerinin dinleneceği aktarıldı.

