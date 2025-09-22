PODCAST CANLI YAYIN

Bolu Mudurnu'da çıkan yangında evli çifte acı veda!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında Necati Karaman (85) ve eşi Ziyaver Karaman (83) hayatını kaybetti.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ekinören köyü Orta Mahalle'de Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman'ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolu’da ev yangını


YAŞLI ÇİFTE ACI VEDA
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çıkamayan Necati ve Ziyaver Karaman çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede yangının evdeki sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.

